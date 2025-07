Extienden por 20 años a TGS la concesión del servicio de transporte de gas

Ya en 2023, la empresa solicitó formalmente la extensión del contrato por 10 años, aunque después se adecuó al nuevo marco legal vigente que habilita la renovación por 20 años.

Según la evaluación realizada por Enargas, la empresa cumplió con los requisitos para la prórroga. No registró multas que superen el 5% de su facturación, no incurrió en interrupciones mayores del servicio ni incumplimientos contractuales sustanciales, y no enajenó activos esenciales sin autorización. Además, acreditó inversiones en el marco del Plan de Inversiones aprobado por el ente regulador durante la Revisión Tarifaria Integral (RTI).

Según consta en el decreto, la decisión "busca brindar previsibilidad jurídica y operativa a uno de los servicios estratégicos del país, en un contexto en el que el transporte de gas cumple un rol central para el abastecimiento doméstico, la producción industrial y los proyectos de exportación. La continuidad de la licencia en manos de TGS permitirá, además, sostener inversiones planificadas, garantizar condiciones técnicas de calidad y seguridad en la operación, y profundizar el compromiso ambiental y social asumido por la empresa".

La extensión de la concesión a TGS se produce un día después que el Gobierno tomara la misma decisión con la empresa de trenes de cargas NCA (Nuevo Central Argentino) por siete años.