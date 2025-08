Eugenio Semino: "Hoy los jubilados son los que sustentan el superávit fiscal"

- Argentina me llama mucho la atención. Hace un año, después de seis meses de debate, se había sancionado exactamente lo mismo que se sancionó ahora, salvo que, en aquel momento, no estaba incluido, la moratoria porque estaba vigente. En ese momento, el Ejecutivo vetó. A los pocos días llamó mucho la atención que diputados que habían impulsado el proyecto apoyaron el veto, y no se habló más durante un año.

Volvió al año el tema, seguramente tuvo mucho que ver las movilizaciones, seguramente, ustedes quienes comunican esto y trasunta el estado de la sociedad al respecto. De hecho, se vuelve a tomar el timón, que afortunadamente se sanciona esta ley, el Ejecutivo avisa que la va a vetar y tenemos una mala experiencia, que es la anterior, porque cuando vetó hicimos una presentación de inconstitucionalidad con Andrés Gil Domínguez, que es el constitucionalista que nos acompaña, sobre la inconstitucionalidad, no del veto, que es una facultad del presidente, sino de los fundamentos del veto, que no era ninguno, era "no hay plata".

Estamos en un escenario similar, esperemos que el veto se revierta o que no se dé, teniendo en cuenta que no va a resolver lo sancionado, en el mejor de los casos, el problema grave, estructural e inminente que tienen las personas mayores y las personas con discapacidad.

Secuencia de moratorias

- Con la moratoria, el Gobierno dice que mucha gente no hizo aportes y no están los recursos para bancar estos 7,5 millones de jubilados. ¿Cómo sigue esto?

- Es un viejo debate. Desde 2005, que fue la primera, las moratorias generaron el mismo dilema: quién la financiaba. En ese momento el debate fue muy duro, porque estábamos quienes sosteníamos que el financiamiento de la moratoria tenía que ser del Presupuesto Nacional, mientras que el oficialismo, a cargo de Sergio Massa entonces en ANSES, decían que tenía que hacerse cargo el propio sistema. Resumo, terminó siendo esta posición, obviamente, la que se adoptó y la particularidad de esto es que la persona que compraba unos 30 años de moratoria el sistema lo recuperaba en cinco años, porque era a 60 cuotas, pero el sistema tenía que pagar el haber al mes siguiente.

Entonces, los que empezaban a financiar a aquellos que entraban, eran los que estaban, y es una de las causas donde se empieza a achatar la pirámide y genera una enorme litigiosidad. Recordemos por 2006/07, el caso Badaro, donde 2 millones de jubilados quedaron congelados en su haber, que eran los que ganaban más de $1.000 y se fueron reacomodando los de arriba hasta que la pirámide se convirtió en lo que hoy es, una gran meseta. Por esa litigiosidad es que 500.000 jubilados ganaron su juicio y cobraron, 500.000 lo hicieron mucho después en el 2016, con una quita del 30% a través de la Reparación Histórica y 1 millón murió en la espera.

En 2008 con quien era mi colega nacional en ese momento, el doctor Mondino, presentamos dos amparos colectivos, él directamente a la Corte y nosotros con 23.000 jubilados. Hasta el día de hoy, nunca resolvió la Corte y ya no existe más el caso.

- Otro tema caliente es la cantidad de causas que llegan a la Corte y más de la mitad corresponden al sistema previsional. ¿Cómo se resuelve eso?

- En realidad, es imposible resolverlo porque los regenera el propio sistema. Es decir, más allá de haber estado mal liquidados administrativamente y demás, es un sistema o lo que queda de él que se compensa por la miseria que se les paga a los jubilados y por la litigiosidad, por los que se mueren en la espera. Las moratorias se fueron sucediendo en todos los procesos preelectorales. La del 2005 tuvo que ver con la elección del 2007, la de 2014 con la elección del 2015 y la del 2021 con el proceso del 2023. Todos los que votaron la moratoria en marzo del 23 sabían que la caducidad se daba en marzo del 25, porque lo decía la propia ley. Sin embargo, no se hizo nada.

- ¿A quiénes afecta más la norma?

- Fundamentalmente a las mujeres. De hecho, aumentó la edad jubilatoria de las mujeres, porque si bien está la facultad de acceder al beneficio a los 60, pero por estadísticas del propio ANSES, solo el 40% de las mujeres a los 64 años tienen los 30 años aportados. Esto no quiere decir que no hayan trabajado, al contrario, lo que muestra es la discriminación laboral por el género a través de décadas. Otro tema que tratamos de que se debata es que cuando mejore la economía, van a mejorar los jubilados y es una absoluta falacia.

Veto a jubilados y superávit fiscal

- Bueno, este año lo demostró, tenés superávit fiscal pero el presidente va a vetar el aumento a jubilados.

- Así es, pero es una crueldad a dos puntas, porque en realidad se supone o quieren hacer suponer que el problema de los jubilados es un problema de nosotros, los viejos, pero la realidad muestra exactamente lo contrario. El 53% de los empleos del 2024, estadística oficial, fueron tomados por personas mayores jubiladas. Ergo, esas personas que saben que al jubilarse van a tener que salir a trabajar, porque no pueden comer, aceptan cualquier condición de empleo. Entonces el pago es malo, es en negro, hacen tareas penosas, riesgosas, pero a su vez le sacaron ese puesto a los que tenían que haber ingresado al mercado laboral, que son los jóvenes. Precariza el salario, pero a su vez impide el acceso de los jóvenes, por lo cual es una gran mentira que el problema de los viejos es exclusivamente del sector.

Después escuchemos supuestas reformas estructurales y escuchemos a iluminados que dicen bueno, hay que aumentar la edad jubilatoria a 70 años. Una reforma previsional, y acá más que reforma hay que hacer un sistema, implica analizar en paralelo 115 variables, así ocurre en el mundo, entre ellas la edad. No es la única, hay que ver el financiamiento, evolución de la pirámide, tenemos que ver una cantidad de situaciones, que necesita de actuarios, sociólogos, gerontólogos, economistas.

Ahora bien, imaginemos que mañana sale un decreto y se aumenta la edad cinco años, hasta los 70, como decíamos. ¿Qué pasa en ese mismo momento? Quedan fuera del mercado formal laboral los jóvenes de 18 a 23 años, porque en Argentina no se están generando nuevos empleos.

- El Gobierno tiene en agenda para después de las elecciones la reforma previsional, que incluiría además de la edad, eliminar regímenes especiales...

- Lo de los regímenes especiales se viene diciendo desde siempre y, por ejemplo, son especiales, muchos de ellos, también por los aportes que hacen quienes están en el sector. Al margen de esto no mueven el amperímetro.

Jubilados puros e impuros

- Pero ¿hay viabilidad para una reforma previsional?

- La está haciendo el Gobierno a la luz del día, pero no se quiere leer. El Gobierno habla de jubilados puros e impuros. Cuando el ministro de Economía dice el promedio de lo que ganan los jubilados es $900.000, en realidad está tomando lo que él y el Gobierno consideran que son jubilados, que es el millón y medio de aportantes directos. De autónomos hay casi 800.000 en la mínima y muchos de ellos aportaron por las categorías más altas.

Para ese millón y medio, están reajustando sus haberes, obviamente, sobre la inflación. De los restantes 6 millones de beneficios, 5 millones tenemos de jubilados y pensionados de la mínima que, en este momento, con ese disparate del 2022 que se lo llamó bono pero es un pago discrecional y que está congelado desde marzo 2024, esos 5 millones de jubilados están en $379.000. Un millón más son las PNC (pensiones no contributivas) para personas con discapacidad llegan a los $320.000.

Por lo cual están bajo la consideración de cualquier carácter canasta. De la canasta del jubilado están lejísimo, porque con gastos de vivienda la que se publicó en el mes de abril de este año estaba en $1.200.000, y a ese sector se lo considera como subsidiado. La reforma que se plantea es para los que están, según ellos, los puros. Y los impuros son otra cosa. En julio se ajustó el 1,5% sobre el haber, pero los $70.000 del bono siguen siendo los de marzo, por lo cual recibieron en total esos 6 millones de beneficio es el 0,8. Se viene licuando ese haber. En lo que conocemos, que es la estadística del 2024, la inflación fue del 118%, reajuste para esos 6 millones un 105% y el reajuste para ese millón y medio fue de 27 puntos sobre la inflación.

Emergencia múltiple

- Lo que lo que viene de acá para adelante es ver si el veto efectivamente se da o si los jubilados tienen esta recomposición del 7,2% ...

- Sí, que son $61.000 para los de la mínima, para las personas con discapacidad es bastante menos, son $40.000. Una observación y un planteo que hicimos formalmente desde la Defensoría es que se decrete una emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional para esos 6 millones que están cobrando lo que señalábamos anteriormente y que muchos de ellos, no tienen ningún tipo de red social o red familiar.

Concluyo, para que tener un ejemplo claro. Tuvimos hace poco tiempo un desastre en Bahía Blanca, una inundación rápida que se llevó todo lo que tenían las personas en su casa y quedaron arriba de un techo sin nada, con lo opuesto, con frío, mojadas y habiendo perdido sus bienes y su historia. Si me acerco a auxiliar a esa persona y le digo 'quedate tranquila, que hay un plan de vivienda para dentro de tres años', obviamente se muere.

¿Qué hay que hacer? Darle agua, comida, frazada y bajarla del techo. Esto es lo que planteamos con ese sector de jubilados, pensionados y personas con discapacidad, que están en ese techo con todas estas carencias.