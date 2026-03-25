Escrituras en CABA: caen 17% en febrero, pero suben los precios

El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires ( CABA ) mostró en febrero de 2026 señales mixtas: mientras la cantidad de operaciones volvió a caer en la comparación interanual, el volumen de dinero involucrado continuó en alza, impulsado por el encarecimiento de las propiedades. De acuerdo con el relevamiento del Colegio de Escribanos porteño, durante el segundo mes del año se registraron 3.567 escrituras de compraventa, lo que representó una baja del 16,9% frente al mismo período de 2025.

Sin embargo, en la comparación mensual se observó una leve recuperación, con un incremento del 4,2% respecto de enero, cuando se habían contabilizado 3.423 operaciones.

En contraste con la caída en la cantidad de actos, el monto total de las transacciones alcanzó los $618.179 millones, con una suba interanual del 14,2%. Este comportamiento refleja un aumento en los valores de las operaciones, en un contexto donde el acceso al crédito sigue siendo limitado.

El valor promedio por escritura se ubicó en $173.305.037 —equivalentes a unos 120.764 dólares al tipo de cambio oficial promedio—, lo que implicó un crecimiento del 37,4% en pesos y del 4,05% en moneda estadounidense respecto de febrero del año pasado.

Uno de los datos más relevantes del informe es la caída en las operaciones con financiamiento hipotecario. En febrero se registraron 592 escrituras con hipoteca, lo que representa una disminución del 38,6% interanual. Este tipo de operaciones explicó apenas el 16,6% del total de compraventas.

Desde el sector remarcan que el crédito hipotecario sigue siendo un factor determinante para el dinamismo del mercado. La presidenta del Colegio de Escribanos, Magdalena Tato, advirtió que el escenario actual responde, en parte, a la retracción del financiamiento.

“Luego de varios años de crecimiento sostenido, en este 2026 seguramente nos encontraremos con bajas interanuales, como vienen mostrando los últimos informes. Hay un dato clave que siempre remarcamos: la importancia del crédito hipotecario en el dinamismo del mercado inmobiliario. Y esta merma interanual hipotecaria del 38% impacta directamente en el mercado”, señaló.

En esa línea, agregó: “Porque el crédito no solo impulsa y multiplica las operaciones, sino que permite que más familias accedan a la vivienda. Por eso es un factor fundamental, al que, cuando el mercado lo ofrece, la gente lo toma como forma de financiación. En ese sentido, es alentador que comiencen a aparecer líneas con tasas preferenciales, que vuelven a generar expectativas”.

Así, el desempeño del mercado inmobiliario porteño continúa condicionado por el acceso al financiamiento, en un contexto donde los precios mantienen su tendencia alcista y la recuperación de la actividad aún muestra signos de fragilidad.