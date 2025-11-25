Escándalo en Campbell Soup: denuncian que un ejecutivo calificó sus sopas como "mierda para pobres"

Martin Bally, vicepresidente de Campbell Soup Company, dijo que la sopa que producen es "mierda para pobres". El ejecutivo fue grabado en secreto durante una reunión por un empleado de la empresa, quien lo denunció ante la justicia.

El escándalo promete escalar a niveles nunca vistos y tiene en vilo a la icónica marca de sopas enlatadas reconocida globalmente por la obra de Andy Warhol.

La demanda fue presentada por Robert Garza, ex analista de seguridad de Campbell luego de haber sido despedido, según él, arbitrariamente y presentó la grabación como prueba en su juicio contra la empresa.

En la grabación se escucha a Bally diciendo "fabricamos mierda para gente pobre, quien puede comer está porquería", "yo no consumo estas cosas, nadie sabe que mierda tienen adentro", "esta basura tiene pollo transgénico, no quiero comer un pedazo de carne hecho por una impresora 3D".

Estas palabras, que la justicia debe investigar acerca de su veracidad, generaron un golpe directo a la reputación de la marca.

Bally también se refirió al personal de la empresa llamándoles "idiotas" y "putos indios que no saben una mierda" "son incapaces de pensar, no tienen cerebro".

Garza entregó la grabación a su jefe directo porque entendía que esto podía significar un riesgo para la empresa ya que Bally también confesó consumir drogas en la empresa.

La respuesta fue su despido, lo que llevó al ex empleado a iniciar la demanda. Desde la empresa afirman que desconocían la existencia de la grabación hasta la presentación judicial.

Campbell salió al cruce de las acusaciones y dijo que "si los comentarios realmente se hicieron, son inaceptables. No reflejan nuestros valores ni la cultura de nuestra empresa". "Estamos orgullosos de la comida que elaboramos, de quienes la elaboran y de los ingredientes de alta calidad que utilizamos. Los comentarios que se escuchan en la grabación sobre nuestra comida no solo son inexactos, sino totalmente absurdos", dijo un portavoz.