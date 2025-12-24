Entre Ríos: millonaria inversión de empresa de internet logra exención de Ingreso Brutos

Con una inversión de US$ 1,5 millones, la empresa Internet Services SA inició el despliegue de una red de fibra óptica al hogar (FTTH) de última generación en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, en lo que constituye la primera iniciativa del sector de telecomunicaciones en acceder a beneficios impositivos provinciales por la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI) y al Régimen para Incentivos a Nuevas Inversiones ( RINI).

El proyecto, que ya se encuentra en marcha, contempla la cobertura del 98% de los hogares de Gualeguay en un plazo de 90 días, con servicios de internet de alta velocidad y TV HD. La compañía, uno de los proveedores de banda ancha líderes de la región litoral, inauguró sus oficinas comerciales en la ciudad y dio por finalizada la primera etapa del tendido de la nueva red, marcando un nuevo avance en su plan de expansión regional.

La red FTTH que despliega Internet Services SA permitirá conexiones simétricas de entre 300 y 800 MB, con capacidad para abastecer a cerca de 19.000 hogares. El objetivo es garantizar ultra-velocidad para teletrabajo, educación, telesalud, servicios administrativos, TV HD y entretenimiento en formato 4K, en un contexto en el que la conectividad se consolida como un insumo clave para la vida cotidiana y la actividad económica.

Fibra Optica Internet Services Primera adhesión conjunta al RIGI y al RINI La iniciativa se destaca por ser el primer proyecto de telecomunicaciones alcanzado por la exención del impuesto a los Ingresos Brutos por un período de 15 años, en el marco del RINI. Este régimen fue creado por el Ejecutivo provincial en 2025 para atraer inversiones, y otorgar estabilidad fiscal a quienes instalen o amplíen unidades productivas en Entre Ríos.

Al momento del lanzamiento comercial, el despliegue de la red ya alcanza unas 150 manzanas. Durante diciembre se completarán las dos primeras etapas del proyecto, que permitirán cubrir el 50% de los hogares de la ciudad. El cronograma prevé que hacia fines de febrero se finalice el tendido restante, alcanzando cerca de 15.000 hogares pasados en los cuatro cuarteles y sus barrios adyacentes.