Enojo y resignación: el panorama en las estaciones ante la suba de la nafta

Luego del anuncio de que el precio de los combustibles subirá un 4% a partir de las 0 horas de este jueves, el panorama en algunas de las estaciones de servicio de la provincia es de incipientes colas que, según los encargados de las bombas de nafta, seguramente se incrementarán antes de llegar a medianoche.

Lo curioso es que si bien muchas personas se acercaron hasta las estaciones de servicio para poder cargar al precio que regirá hasta hoy, otras no estaban al tanto de la suba y mostraron resignación ante lo que ya es una constante en distintos productos o servicios luego de la devaluación del último tiempo.

colas para cargar combustible en una ypf de la quinta sección

"Esta suba nos impacta a todos. Uno se guía por lo que dijo el Gobierno que había estipulado el congelamiento hasta diciembre y ahora salen con esto. Desconozco el motivo de esta suba, pero los argentinos ya estamos acostumbrados. No estaba enterado del aumento y yo suelo llenar el tanque porque uso el auto para trabajar", dijo Gustavo mientras hacía la fila para cargar en una YPF.

El encargado de turno de la playa también dio su parecer sobre el mes que duró el congelamiento de los precios, esta suba y su relación con el consumo. "En este mes la gente cargó igual, lo que sí algunos dejaron de cargar premium para cargar súper, pero por la zona donde está la estación hay gente que prioriza la calidad del combustible", aseguró el empleado de una YPF de la Quinta Sección.

las ypf, siempre concurridas ante cada anuncio de aumento de precios del combustible

La recorrida de MDZ continuó hacia una Shell de calle Mitre, donde también habían varios autos esperando para ingresar a las bombas y otro usuario brindó su testimonio ante la inminente suba de precios. "Normalmente cargo premium por el vehículo, pero esta suba me impacta porque vivo lejos, vivo en Corralitos y trabajo en el centro", contó Fernando mientras esperaba para pagar.

"Tengo que hacer cuatro viajes por día y cargo $1200 por semana, por lo que esta suba de 4% va a ser un número para mí. El Gobierno toma decisiones y después da marcha atrás y terminamos perjudicados nosotros. Lo que hago cada vez más es venirme con mi mujer; ella me deja en el centro y se va a su trabajo de Godoy Cruz, pero tenemos que salir media hora antes", concluyó.

en una shell de calle mitre también hubo colas para cargar combustible

Al igual que en la YPF consultada, el empleado a cargo de esta Shell ratificó que muchas personas dejaron de consumir la nafta premium y se pasaron a la súper. "Eso ya viene pasando hace un tiempo, también dejaron de llenar el tanque y vienen a cargar de a menos litros. Hemos mantenido la clientela con promociones, pero la gente carga premium cada vez menos", explicó Matías.

Una estación de la firma Axion también fue una de las paradas para conocer el panorama previo al incremento en la tarifa y, si bien no habían autos haciendo fila para cargar combustible, los empleados aseguraron que la venta fue incesante durante todo el día tras el anuncio.

emlpeados de axion de calle perú reconocieron que las ventas fueron incesantes tras el anuncio

Allí un trabajador remisero se mostró efusivamente contrariado con la novedad, ya que impacta directamente en los costos de su trabajo, pero afirmó que esto no se traslada directamente al precio del viaje. "Esto impacta muy mal. El Gobierno se ha cansado de prometer cosas y no ha cumplido nada. Aumenta el combustible y aumenta todo. Voy a tener que echar menos porque no puedo echar cualquier nafta", manifestó Gregorio preocupado por la situación.

Con el aumento del 4%, los precios del combustible en YPF quedarán así:

Infinia: $52, 57 (estaba en $50,55)

Súper: $46, 69 (estaba en $44,90)

Infinia Diesel: $48,84 (estaba en $46,97)