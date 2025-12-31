En medio del apagón en el AMBA, el Gobierno informó aumentos de luz a partir de enero

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó una nueva actualización de los cuadros tarifarios de Edenor y Edesur , que comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2026 , en el marco de la continuidad del proceso de recomposición de precios impulsado por el Gobierno nacional en plena emergencia energética.

Las resoluciones publicadas este 31 de diciembre establecen incrementos en los costos de distribución, transporte y energía , con impacto directo en las facturas de los usuarios residenciales, comerciales e industriales del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ). La medida se apoya en la Resolución 604/2025 de la Secretaría de Energía, que fijó los precios mayoristas de referencia para el período enero–abril de 2026.

En el caso de Edenor , el Costo Propio de Distribución (CPD) se incrementará un 2,31% respecto de diciembre de 2025. Para Edesur , la suba será del 2,24% . Ambos ajustes surgen de la aplicación de las fórmulas de actualización mensual previstas en las revisiones tarifarias quinquenales, que combinan la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

Según el ENRE, el objetivo del mecanismo es preservar el valor real de la remuneración de las distribuidoras durante todo el período tarifario de cinco años, en un contexto de inflación aún elevada.

Además del aumento en distribución, el Gobierno dispuso un incremento del 3,88% en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) para usuarios residenciales y un ajuste del 1,88% en el precio del transporte en alta tensión , lo que impactará en todos los segmentos de consumo.

A esto se suma la vigencia del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE), fijado en $1.704 por MWh, que continúa incorporándose a las facturas como gravamen específico.

Subsidios: continúan, pero con topes

Las resoluciones ratifican la continuidad del esquema de segmentación por niveles de ingresos. Los usuarios residenciales Nivel 2 y Nivel 3 mantendrán las bonificaciones sobre el precio mayorista de la energía, tanto para el consumo base como, en algunos casos, para el consumo excedente. En las facturas, el monto subsidiado deberá figurar de manera explícita bajo el rótulo “Subsidio Estado Nacional”.

En paralelo, el costo pleno del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) también deberá mostrarse de forma destacada, en línea con la política de mayor transparencia tarifaria.

Nuevos valores clave

Con la actualización, el Valor Agregado de Distribución Medio (VAD Medio) asciende a $56,393 para Edenor y $51,994 para Edesur, cifras que también se utilizan para calcular sanciones por energía no suministrada o prestada en malas condiciones.

Las distribuidoras tendrán un plazo de cinco días para publicar los nuevos cuadros tarifarios en al menos dos diarios de amplia circulación en su área de concesión.

Contexto económico

Desde el Ministerio de Economía justificaron la medida como parte de la corrección de los precios relativos de la economía, en un escenario marcado por la herencia fiscal, la emergencia energética prorrogada y la necesidad de reducir subsidios. La actualización tarifaria, señalan, busca recomponer el sistema eléctrico sin volver a esquemas de congelamiento que, en el pasado, derivaron en desinversión y deterioro del servicio.

Con estos ajustes, el arranque de 2026 llegará con nuevas subas en la tarifa eléctrica, que se suman a los incrementos ya aplicados en gas y otros servicios públicos.