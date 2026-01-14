Empleo: perspectivas en el mercado tecnológico

La última encuesta de expectativas de contratación en el sector tecnológico de la información (IT) realizada por Experis, la división especializada en identificación y gestión de talento tecnológico y digital de ManpowerGroup, arrojó que se espera una baja en las perspectivas de contratación.

Los datos para el primer trimestre del 2026, marcan más específicamente, que los empleadores de IT prevén una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +10% (9 puntos menos que el cuarto trimestre de 2025), la cual se calcula restando los empleadores que planean reducir personal a aquellos que planean contratar, explican desde la consultora.

Esto se traduce en que, en Argentina, el 33% de los empleadores de IT planea aumentar su plantilla, mientras que el 38% no prevé hacer cambios, el 14% planea reducir su personal y el 15% aún no lo sabe, señala el informe. Además, el 68% de los empleadores afirma tener dificultades para encontrar el talento que necesita, una cifra inferior al 76% registrado en 2024.

Asimismo, el 62% señala que estas dificultades son aún mayores en los perfiles vinculados a IT y datos. Frente a la persistente escasez de talento, las organizaciones han priorizado principalmente el "upskilling" y "reskilling" de sus colaboradores actuales (29%), seguido por la implementación de esquemas flexibles (20%) y la incorporación de nuevos talentos (18%).

En cuanto a las habilidades más demandadas por los empleadores, la ingeniería se posiciona como la principal competencia técnica requerida (25%). Le siguen los perfiles vinculados a TI y datos (23%), en igual proporción que los asociados a atención al cliente (23%). También se destacan las áreas de operaciones y logística (22%), ventas y marketing (18%), y manufactura y producción (15%).

En la región, los doce países de América esperan aumentos en su nómina de IT para este primer trimestre. Brasil presenta las expectativas más altas tanto en la región como a nivel global (+58%), por el contrario, Puerto Rico es el país que arroja las expectativas más débiles de América Latina (6%). A escala global, Eslovaquia es el país con las expectativas más bajas (-14%).

“A nivel global, la necesidad de perfiles de IT se mantiene firme durante el primer trimestre del año”, cuenta Marcelo Roitman, Director de Experis Argentina. “En Argentina, la combinación entre un entorno económico desafiante, la aceleración de procesos de automatización y la evolución tecnológica está llevando a las empresas a reevaluar sus necesidades de talento con mayor detenimiento. Frente a este escenario de mayor cautela, la capacidad de las organizaciones para atraer, desarrollar y fidelizar talento especializado en estas disciplinas será determinante para sostener su competitividad”, señala el directivo.

Para la consultora, este panorama abre una etapa de redefinición para el sector IT en Argentina, marcada por decisiones estratégicas más selectivas y orientadas al largo plazo. Explican que este marco presenta una oportunidad para fortalecer habilidades humanas, construir equipos más resilientes y sentar las bases de una futura reactivación con perfiles alineados a las nuevas demandas del ecosistema digital.