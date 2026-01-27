Emergencia energética: prorrogan el esquema especial para gas natural y habilitan importaciones privadas de GNL

El Gobierno nacional prorrogó la emergencia del sector energético en los segmentos de transporte y distribución de gas natural hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión fue oficializada este lunes mediante el Decreto 54/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el gabinete de ministros. La norma introduce además un nuevo esquema transitorio de comercialización de Gas Natural Licuado (GNL) que habilita, por primera vez, la importación por parte de operadores privados.

La medida, justificada en la persistencia de restricciones estructurales en la red de transporte de gas, modifica el rol del Estado en la gestión del abastecimiento invernal. Hasta ahora, la empresa estatal Energía Argentina S.A. era la única autorizada para importar GNL, regasificarlo en la terminal de Escobar y colocarlo en el mercado interno. A partir del nuevo régimen, se abrirá un proceso competitivo para seleccionar un comercializador privado que operará en ese mismo esquema durante los próximos dos inviernos.

Emergencia energética para el gas El decreto establece un precio máximo para la venta del GNL regasificado, que será determinado tomando como base un marcador internacional de referencia, al cual se le sumará un monto en dólares por millón de BTU (unidad térmica británica) para cubrir los costos logísticos. El precio deberá ser aprobado por la Secretaría de Energía, que actuará como autoridad de aplicación junto al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y al Ministerio de Economía.

En caso de que el procedimiento competitivo para la selección del comercializador no resulte exitoso, Energía Argentina S.A. continuará a cargo de la importación, regasificación y comercialización del GNL. El texto del decreto señala que el acceso a la única terminal operativa del país, ubicada en Escobar, deberá realizarse de manera unificada y coordinada, para evitar conflictos logísticos, demoras o riesgos técnicos durante la operación.

El Poder Ejecutivo justificó la prórroga de la emergencia en la demora en la habilitación de obras clave que permitirían aumentar la capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina a los principales centros de consumo del país, en particular el Área Metropolitana de Buenos Aires y la región litoral. Las autoridades estiman que esas obras recién entrarían en operación hacia el invierno de 2027.