Elecciones bonaerenses: JP Morgan anticipó qué puede pasar con el dólar según el resultado

En la previa de las elecciones bonaerenses, el banco estadounidense JP Morgan advirtió que el resultado puede impactar en el rumbo económico y en el valor del dólar . Según su informe del banco, la del domingo es una jornada electoral “crucial” que puede marcar dos posibles escenarios antagónicos.

De acuerdo al análisis del banco, un triunfo ajustado de La Libertad Avanza daría aire al Gobierno, mientras que una victoria holgada del peronismo presionaría sobre el dólar y las expectativas financieras.

El primer panorama que planteó JP Morgan fue una ajustada ventaja del kirchnerismo (igual o menor al 5% de los puntos porcentuales), o una victoria de La Libertad Avanza. Con esos resultados, analizaron, sería coherente un triunfo del Gobierno libertario en las elecciones nacionales de octubre.

En ese marco, sostuvieron: “Con las presiones cambiarias en retroceso, las tasas reales podrían empezar a aflojar incluso antes de las elecciones legislativas de medio término en octubre. El impacto fiscal de tasas reales tan elevadas no resultaría tan perjudicial, y la actividad podría retomar una tendencia positiva en el cuarto trimestre del año".

El segundo escenario que contempló el informe plantea una victoria de Fuerza Patria por más de cinco puntos de diferencia con LLA. “El tipo de cambio probablemente subiría hasta el límite de la banda cambiaria”, advirtieron. Sin embargo, consideraron que “salvo una tasa de participación muy baja (igual o inferior al 50%)”, las probabilidades de que se de ese escenario son bajas.

“Siendo la provincia de Buenos Aires un bastión peronista, es probable que una baja tasa de participación juegue en contra del gobierno nacional”, afirmaron en el informe.

Por el contrario, sumaron una simulación que contempla una “tasa de participación cercana al 60% y que el Gobierno logra retener al menos el 50% de los votos del PRO en comparación con las elecciones de gobernador de 2023″. Ese caso arrojaría una “ventaja del PJ sobre LLA dentro de la diferencia de 5 puntos porcentuales”.

En definitiva, para JP Morgan el resultado bonaerense no solo definirá el clima político de cara a octubre, sino que también funcionará como termómetro inmediato para el dólar, las tasas y la confianza de los mercados. La provincia aparece así como un escenario clave donde la economía y la política se entrelazan en una pulseada decisiva para el gobierno de Javier Milei.