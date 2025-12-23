El sueldo que recibirá Carolina Píparo como directora del Banco Nación

El Gobierno nacional oficializó la designación de Darío Wasserman y Carolina Píparo como Presidente y Directora, respectivamente, del Banco Nación (BNA) . A partir de ahora, percibirán un sueldo que roza los 3 millones de pesos , por debajo del presidente Javier Milei y lejos de un cargo directivo en un banco privado.

La designación de Píparo como nueva directora del Banco de la Nación Argentina quedó formalizada mediante el decreto 907/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial y el puesto de Wasserman mediante el Decreto 903/2025.

En octubre, el presidente del Banco Nación percibió $2.928.179,21 netos, según confirmaron desde la entidad a través de redes sociales. Y aclararon: "Los sueldos de los directores del BNA están topeados, conforme a los límites establecidos para los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional".

Así, el titular de la entidad bancaria estatal cobrará nuevamente el mismo valor ya que se encuentra alcanzado en los límites salariales para los funcionarios del Ejecutivo. Cabe recordar que los sueldos del gabinete se encuentran congelados desde que asumió Javier Milei.

El Gobierno decidió anular a mediados del año pasado, a través del decreto 235/24, el último aumento del 48% para el presidente y los demás cargos jerárquicos, por lo que se volvió a los valores vigentes al 31 de diciembre de 2023. De esta manera, se desvincularon los aumentos de los cargos más altos del Poder Ejecutivo de la homologación de los acuerdos paritarios de los trabajadores del Estado.

Cuánto cobrará Carolina Píparo como directora del Banco Nación

Según expresaron desde la entidad a MDZ, el sueldo de un directivo del Banco es cercano al del presidente del BNA, con una diferencia de alrededor de $100.000. Por lo tanto, Píparo cobrará alrededor de $2.800.000.

El salario que recibirán Píparo y Wasserman equivale a casi 9 salarios mínimos: el monto del SMVM de diciembre fue de $334.800. También, representrá casi el doble del salario promedio del RIPTE, que en octubre se ubicó en $1.593.047.

De acuerdo a datos del Indec, la mitad de las personas ocupadas recibe ingresos por menos de $800.000, mientras que el promedio de los trabajadores asalariados privados registrados cobra $1.181.649 y el salario promedio de un empleado no registrado es de $535.802.

Por lo que los directivos del Banco Nación reciben hasta tres veces más que el promedio de un empleado del sector privado.

Cuánto es la remuneración del Presidente y el de un director de banco privado

De esta manera, los sueldos de los directores del Banco Nación están por debajo de la remuneración que percibe Javier Milei como Presidente de la Nación.

Milei recibe un salario bruto de $4.066.018,15 conformado por: $1,8 millones correspondientes al sueldo básico y $2,25 millones al plus por responsabilidad en el cargo. Así, el sueldo neto del Presidente es de $3.209.415,78.

Por su parte, un directivo de un banco privado cobra un sueldo que oscila entre $12 y $19 millones.