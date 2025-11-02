El Solar evoluciona para convertirse en el primer "Shopping 4D" del país

El Solar Shopping , el icónico centro comercial y punto de encuentro de Las Cañitas desde hace 30 años, presentó hoy su innovador concepto “ Shopping 4D”. Se trata de un movimiento estratégico que redefine el futuro de los centros comerciales en el país, respaldado por una significativa inversión en tecnología, infraestructura y sostenibilidad.

De esta forma, el tradicional centro comercial de Las Cañitas se transforma en el primer espacio de su tipo que integra de manera nativa las dimensiones física, digital, social y ambiental.

El proyecto surge como respuesta a un profundo análisis de la evolución de las preferencias de los consumidores y las nuevas dinámicas urbanas. “Nuestra visión es que los shoppings deben evolucionar para convertirse en el verdadero corazón de los barrios donde operan, aportando un valor que trasciende la simple transacción comercial”, afirmó Pablo Peralta Ramos, Director de Fortín Maure, la compañía propietaria del shopping . “Para ello, realizamos una investigación de mercado. Los resultados fueron contundentes: los consumidores buscan experiencias integradas y los barrios, como Las Cañitas , necesitan nuevos espacios de encuentro social”, explica.

El concepto de “ Shopping 4D” se materializa en cuatro pilares, que dan forma al nuevo El Solar.

Funciona como un “gemelo digital” del centro comercial. A diferencia de una tienda online, esta herramienta se desarrolló a partir de un motor digital que integra en tiempo real los stocks de las tiendas físicas.

De esta forma, los clientes podrán acceder a una compra 100% online en las tiendas oficiales de las marcas y retirar en sus locales físicos en el shopping o, a través de Envío Shopping, recibir los productos directamente en su hogar. “Estamos ante el primer shopping verdaderamente omnicanal. No se trata solo de tener una web, sino de haber integrado los inventarios, las pasarelas de pago y la logística para que las fronteras entre online y offline desaparezcan para el cliente”, detalla Peralta Ramos.

El desarrollo de la plataforma representó una inversión de U$S 1.500.000 y actualmente cuenta con más de 20 marcas integradas. El plan de Fortín Maure es extender este modelo al mercado.

Dimensión Social: se expresa en “El Cubo”, un renovado espacio que reemplaza al tradicional patio de comidas del shopping por un sector concebido como “la plaza de Las Cañitas”. El desarrollo de El Cubo, que demandó una inversión total de U$S 2.500.000 entre el shopping y los locadores, responde directamente a la demanda detectada en la investigación de mercado sobre la falta de espacios verdes y de encuentro en el barrio.

Un diseño arquitectónico de vanguardia

El espacio ya demostró su éxito durante las pasadas vacaciones de invierno, donde se convirtió en el epicentro de actividades culturales y sociales para las familias del barrio.

Dimensión ambiental: parte de la estrategia corporativa de Fortín Maure, se expresa en la integración de características sostenibles en la operación del shopping, reduciendo activamente la huella de carbono. Este objetivo se materializa en la instalación de 100 paneles solares en la estructura de La Plaza Cubo, la puesta en marcha de un sistema de captura y reutilización de agua de lluvia, para luego ser utilizado para el riego de la vegetación de La Plaza y la construcción de una planta propia de tratamiento de efluentes.

Con esta transformación, El Solar Shopping actualiza su propuesta comercial, demostrando que la innovación, la tecnología y un profundo entendimiento de la comunidad son las claves para la relevancia y el crecimiento de las nuevas formas de consumo.