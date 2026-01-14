El sector de tecnología de la información en Argentina proyecta un crecimiento moderado para 2026

Las empresas de Tecnología de la Información prevén una expectativa de empleo de +10% para el primer trimestre de 2026, con foco en talento especializado.

A nivel global, la necesidad de perfiles de Tecnología de la Información se mantiene firme durante el primer trimestre del año.

La marca líder en identificación y gestión de Talento Tecnológico y Digital de ManpowerGroup, publicó los resultados de su Encuesta de Expectativas de Empleo que analiza las perspectivas de contratación en el sector de tecnología de la información (IT) para el primer trimestre de 2026, que comprende de enero a marzo.

Según los datos del informe, los empleadores de IT prevén una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +10%, la cual se calcula restando los empleadores que planean reducir personal a aquellos que planean contratar. Esto se traduce en que, en Argentina, el 33% de los empleadores de IT planea aumentar su plantilla, mientras que el 38% no prevé hacer cambios, el 14% planea reducir su personal y el 15% aún no lo sabe.

En Argentina, el 33% de los empleadores de IT planea aumentar su plantilla. En este sentido, y de acuerdo con la encuesta, el 68% de los empleadores afirma tener dificultades para encontrar el talento que necesita, una cifra inferior al 76% registrado en 2024. Asimismo, el 62% señala que estas dificultades son aún mayores en los perfiles vinculados a IT y datos. Frente a la persistente escasez de talento, las organizaciones han priorizado principalmente el upskilling y reskilling de sus colaboradores actuales (29%), seguido por la implementación de esquemas flexibles (20%) y la incorporación de nuevos talentos (18%).

En cuanto a las habilidades más demandadas por los empleadores, la ingeniería se posiciona como la principal competencia técnica requerida (25%). Le siguen los perfiles vinculados a TI y datos (23%), en igual proporción que los asociados a atención al cliente (23%). También se destacan las áreas de operaciones y logística (22%), ventas y marketing (18%), y manufactura y producción (15%).

En la región, los doce países de América esperan aumentos en su nómina de IT para este primer trimestre. Brasil presenta las expectativas más altas tanto en la región como a nivel global (+58%), por el contrario, Puerto Rico es el país que arroja las expectativas más débiles de América Latina (6%). A escala global, Eslovaquia es el país con las expectativas más bajas (-14%).