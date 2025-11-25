El riesgo país supera los 650 puntos y el mercado espera mayores definiciones sobre los próximos pasos

Si bien el riesgo país logró perforar los 600 puntos básicos tras las elecciones, el índice trepó más de 50 unidades en dos semanas.

Si bien el riesgo país logró perforar los 600 puntos básicos tras las elecciones, el índice trepó más de 50 unidades en dos semanas. El mercado se mantiene expectante sobre los próximos pasos económicos del Gobierno en materia de acumulación de reservas, origen de fondos para los pagos de deuda y la aprobación del Presupeusto 2026 y la reforma laboral.

En la jornada de este martes, el riesgo país avanza 3,1% hasta los 655 puntos básicos, luego de tocar 598 puntos el 11 de noviembre.

En Wall Street, la deuda soberana en dólares opera mixta, traccionadas a la baja por el Global 2030 (-0,4%), mientras que al alza opera el Global 2046 (+1,5%) Los bonos bajo legislación local muestran subas generalizadas de hasta 2%, como el caso del Global 2029.

Acciones En la plaza local, el Merval muestra una suba de 1%. Las acciones del panel líder operan mixtas, con subas en Galicia (+2,3%), pese a que registró el primer balance trimestral negativo desde que asumió Javier Milei; y caídas en YPF (-2%).

En la misma tónica cotizan los papeles argentinos en Wall Street. A la baja operan los ADRs de Edenor (-2,9%) y Pampa (-1,4%).Macro (-1,6%) y Pampa (-1,5%). Al alza avanzan Globant (+1,7%) y Galicia (+1,5%).