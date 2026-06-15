El riesgo país sigue en picada: cae más de 10 unidades y coquetea con perforar los 420 puntos

El riesgo país extiende bajas este lunes. Desde la semana pasada que el índice se comprime, tras la mejora en la calificación de la deuda argentina.

El riesgo país continúa en picada. El índice que elabora el JP Morgan extiende bajas que comenzaron la semana pasada, tras la mejora en la calificación de la deuda argentina. Este lunes se comprime aún más y se ubica en 425 puntos básicos.

Así, el indicador se ubica no sólo en los niveles más bajos en la era Milei, sino también en mínimos en más de ochos años.

Bonos y acciones en Wall Street En cuanto a los activos argentinos que cotizan en Wall Street, los ADRs operan con mayorías en verde. Al alza se mueven Corporación América (+5,6%) y Mercado libre (+3,8%). Mientras que caen los papeles de YPF (-5%) y TGS (-2%), ambas impactadas por la caída del precio inernacional del petróleo.