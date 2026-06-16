El riesgo país continúa a la baja y se pone a tiro de quebrar los 420 puntos básicos

El riesgo país continúa en descenso y opera en los niveles más bajos desde mayo de 2018.

El riesgo país sigue en picada y marca nuevos mínimos. El índice que elabora el JP Morgan extiende bajas que comenzaron la semana pasada, tras la mejora en la calificación de la deuda argentina y y se ubica en 422 puntos básicos.

De esta manera, el indicador se ubica no sólo en los niveles más bajos en la era Milei, sino también en mínimos desde mayo de 2018.

Dólar En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.450 en la pizarra del Banco Nación.