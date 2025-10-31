El Merval toca récord nominal en pesos y el riesgo país se ubica en mínimos en nueve meses

La bolsa argentina continúa con el rally alcista desde la victoria electoral del Gobierno.

Las acciones argentinas que se operan en la Bolsa de Nueva York no tienen una buena jornada.

La deuda soberana en dólares continúa con el rally alcista en Wall Street desde la victorial electoral del Gobierno. En la rueda de este viernes, los bonos operan en verde en Nueva York, con subas de hasta 2,5%, como el caso del Bonar 2028.

Los bonos bajo legislación reflejan subas de hasta 3%, traccionadas por el Global 2046.

Acciones En la plaza local, cerca de las 11.20 el S&P Merval tocó los 2.880.000 puntos, un nuevo máximo nominal medido en pesos. Así superó los 2.843.736 unidades del 9 de enero de este año.

El mayor índice bursátil siguió avanzando hasta los 2.902.224, un suba intradiaria de 3,9%.

Mientras que las acciones del panel líder se pintan de verde, traccionadas por el alza de Sociedad Comercial del Plata (+7,6%).