El Merval se encamina a cerrar en un nuevo récord nominal histórico

El Merval toma impulso y avanza 3,8% en la rueda de este jueves. Así, el índice se encuentra a tiro de cerrar en un nuevo récord nominal.

En la plaza local, el S&P Merval toma impulso en la rueda financiera de este jueves se encamina a cerrrar en un nuevo récord nominal histórico. El mayor índice bursátil del mercado argentino avanza 3,8% medido en pesos.

El Merval se ubica 3.153.643,77 y, en caso de cerrar en ese valor, alcanzaría un nuevo récord nominal histórico, tras superar las 3.129.449,25 unidades con la que cerró el 3 de diciembre. Ese mismo día, tocó su cotización máxima medido en pesos en 3.182.788,49.

El índice líder de la bolsa local entró en un rally alcista tras la victoria del Gobierno en las elecciones del 26 de octubre. Desde los comicios, el Merval subió 1.105.930 unidades, un 53%.