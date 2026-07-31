El Gobierno oficializó los aumentos para las tarifas de luz y gas: de cuánto serán en agosto

Junto a las subas en luz y gas, agosto traerá consigo incrementos en transporte, colegios privados, medicina prepaga y alquileres.

A partir de agosto llegará una serie de nuevos aumentos que pondrán presión al bolsillo de los trabajadores. Entre los que se destacan las subas en las tarifas de luz y gas que confirmó este viernes el Gobierno.

En cuanto a la electricidad, las boletas llegarán con un ajuste del 1,8% para los usuarios del AMBA, en el resto de las jurisdicciones depende del ente regulador local. En tanto, el gas subirá un 2,99% a nivel nacional.

En relación a los subsidios, se prorroga para el octavo mes del año el 25% extra de bonificación para gas natural y gas propano incluido por redes; y se mantendrá el extra de bonificación en electricidad del 16,59%. "De modo que lo usuarios más vulnerables estén protegidos en los meses de alto consumo de gas natural y electricidad debido al frío", destacaron desde la cartera de Energía.

Además, las facturas de agua y cloacas de AySA tendrán una suba del 3% en agosto para usuarios de la CABA y el conurbano bonaerense.

El resto de aumentos que se vienen en agosto Las subas de los servicios se agregan a una serie de aumentos ya previstos para agosto. Entre los que se destacan los siguientes: