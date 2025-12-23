El Gobierno elimina subsidios a la electricidad: quiénes deberán pagar más en 2026

El Gobierno nacional dio otro paso clave en la reestructuración del esquema de subsidios a la electricidad al cerrar la consulta pública que habilita la implementación del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Con esta decisión, el Poder Ejecutivo queda en condiciones de avanzar con la eliminación gradual del régimen de tarifas eléctricas y aplicar un modelo más restrictivo, basado en ingresos, consumo y patrimonio de los hogares.

El nuevo esquema contempla la readecuación de los precios de referencia del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), del gas propano y del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST). El objetivo oficial es avanzar hacia valores más alineados con los costos reales de abastecimiento y dar por concluido el período de transición que rigió hasta ahora.

Entre los principales cambios se destaca la creación de la Canasta Básica Energética (CBE) , que funcionará como eje central del sistema. El subsidio se definirá en función de un bloque de consumo mínimo considerado esencial, que variará según la zona bioclimática del país. El Estado solo intervendrá cuando el costo de esa canasta supere un porcentaje del ingreso total del grupo familiar, fijado entre el 10% y el 15%.

De todas formas, durante 2026 se aplicará una bonificación de transición, un descuento extraordinario pensado para amortiguar el impacto inicial del nuevo esquema tarifario sobre los hogares que continúen recibiendo asistencia.

Uno de los cambios más relevantes se produce en el criterio de ingresos. El acceso al subsidio quedará limitado a los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), según la medición del Indec. A valores de diciembre de 2025, ese umbral equivale a aproximadamente $3.640.000.

La nueva normativa reduce el tope respecto del sistema anterior, que permitía ingresos de hasta 3,5 CBT. Esto implica que un segmento de hogares previamente clasificados como de ingresos medios (Nivel 3) quedará excluido del beneficio a partir de la implementación del SEF.

El esquema también incorpora con mayor peso el concepto de capacidad de pago. Ya no se evalúa únicamente el nivel de ingresos, sino la relación entre esos ingresos y el gasto energético. El subsidio cubrirá solo la porción que exceda el porcentaje definido, y no el total del consumo.

El Gobierno reforzará los mecanismos de control mediante cruces de información patrimonial. Aun cuando un hogar cumpla con el requisito de ingresos, quedará excluido del subsidio si alguno de sus integrantes posee vehículos con menos de 10 años de antigüedad (salvo casos de discapacidad), dos o más inmuebles, embarcaciones, aeronaves u otros bienes suntuarios.

También se considerarán como causal de exclusión la tenencia de medicina prepaga no asociada a un empleo en relación de dependencia y los consumos elevados en moneda extranjera, una señal de mayor capacidad económica según la autoridad de aplicación.

Fin de las categorías y migración automática

Con el nuevo esquema desaparecen las categorías N1, N2 y N3. El sistema pasará a ser binario: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. Los usuarios que ya estaban inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) serán migrados de manera automática al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), aunque el Gobierno anticipó que se realizarán auditorías periódicas para verificar que se mantengan las condiciones de elegibilidad.

Durante la consulta pública, gran parte de las presentaciones se concentraron en los topes de consumo subsidiados por región y en la necesidad de contemplar diferencias climáticas más precisas. Las asociaciones de consumidores, además, reclamaron la implementación de mecanismos de atención presencial para el registro, con el fin de evitar la exclusión de hogares sin acceso a herramientas digitales.