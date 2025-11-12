El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó el estado en zonas de Buenos Aires y Río Negro

El Ministerio de Economía de la Nación, bajo la firma del ministro Luis Andrés Caputo , declaró la emergencia y/o desastre agropecuario para el distrito Mandisoví, ubicado en el departamento Federación de la provincia de Entre Ríos , y dispuso prórrogas del mismo estado en distintas localidades de Buenos Aires y Río Negro , según se informó este miércoles en el Boletín Oficial .

En el caso de Entre Ríos , la medida está dirigida a las explotaciones de citrus afectadas por granizo y viento, con una vigencia que se extiende desde el 5 de mayo de 2025 hasta el 4 de mayo de 2026, fecha que marca el fin del ciclo productivo de las actividades alcanzadas por el desastre climático.

Por su parte, la Resolución 1776/2025 prorrogó la emergencia agropecuaria en las circunscripciones de los partidos de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué , en la provincia de Buenos Aires , debido a los daños provocados por inundaciones . El nuevo periodo de vigencia se estableció del 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

Asimismo, la Resolución 1782/2025 extendió el estado de emergencia desde el 1° de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026 para las explotaciones ganaderas afectadas por sequía en los departamentos Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida y 9 de Julio , de la provincia de Río Negro .

La misma normativa amplió la declaratoria a las explotaciones ganaderas de los departamentos Ñorquincó, Pilcaniyeu y 25 de Mayo , también en Río Negro , manteniendo como fecha de finalización del ciclo productivo el 31 de mayo de 2026.

Los textos oficiales detallan que, para acceder a los beneficios previstos en la Ley 26.509 y sus modificatorias, los productores afectados deberán presentar un certificado emitido por la autoridad competente provincial, acreditando que sus predios se encuentran dentro de las zonas declaradas en emergencia o desastre agropecuario.

Una vez reunida la documentación, los gobiernos provinciales deberán remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de productores afectados, junto con las copias de los certificados correspondientes.

Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberán garantizar que los productores alcanzados por la medida puedan acceder a los beneficios fiscales y crediticios contemplados en los artículos 22 y 23 de la ley mencionada.

Finalmente, las resoluciones instruyen al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a celebrar los convenios y actos necesarios para la implementación de las medidas, en coordinación con las provincias afectadas, con el objetivo de asistir a los productores y mitigar las pérdidas ocasionadas por los eventos climáticos.