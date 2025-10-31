El Gobierno autorizó un nuevo cuadro tarifario para el gas y el impacto será por encima del 7%

El Gobierno oficializó un aumento del 7,20% en el precio del gas natural que regirá desde noviembre. La medida, dispuesta por el Ministerio de Economía a través de la Resolución 1698/2025.

Tras el último ajuste en el valor del gas natural, el Gobierno nacional dispuso una nueva suba del 7,20%, que se aplicará al precio por cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías que ingrese al sistema de gasoductos en todo el país. Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir de noviembre.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución 1698/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Además, el texto encomienda al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) la actualización de los procedimientos de facturación, con el objetivo de asegurar la correcta implementación del incremento dentro de su ámbito de supervisión.

La medida alcanza tanto al gas destinado a la comercialización como al utilizado para autoconsumo, que estará sujeto al mismo porcentaje de aumento. Para calcular el monto correspondiente, se deberá multiplicar el volumen consumido por el precio promedio ponderado de las ventas de la empresa que realiza el autoconsumo y por la alícuota del recargo fijada en el artículo inicial de la resolución.