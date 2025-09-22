El Gobierno anunció retenciones cero para todos los granos hasta el 31 de octubre

El Gobierno le quitará las retenciones a todos los granos para "generar mayor oferta de dólares ". Así lo anunció Manuel Adorni en redes sociales.

Se trata, no obstante, de un anuncio con un tope cuantitativo de hasta US$ 7000 millones.

El vocero expresó en la cuenta de X que "la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos".

El anuncio fue comunicado oficialmente en el Boletín Oficial esta mañana en forma de suplemento especial, con el Decreto 682/2025, y comienza su vigencia desde este martes.

La medida incluye a al maíz, la soja, el trigo y el sorgo, es decir, todos los cereales y oleaginosas que explican la mayor parte de la exportación agrícola argentina.

En el artículo 2 plantea que "los sujetos que exporten las mercaderías", deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo comprendido entre la entrada en vigencia de la medida y hasta tres días hábiles de efectuada la Declaración Jurada".

Desde agosto pasado, las retenciones pasaron del 12% a 9,30% para el maíz, al sorgo, de 12% a 9,30%; al girasol, de 7,5% y 5% al 5,5% y 4%; y de la soja, del 33% al 26%. En tanto que a los subproductos de soja, pasaron del 31% al 24,5%”.

El presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras, fue el primero en aplaudir la medida. "Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo", señaló.