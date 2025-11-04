El Fondo Monetario Internacional pone la lupa: la recaudación se hunde y peligra la "cuarta meta"

El acuerdo de Facilidades Extendidas firmado el 11 de abril pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), impone el cumplimiento de tres metas innegociables: un superávit fiscal primario sólido, la no emisión monetaria y el incremento de las reservas en poder del Banco Central . Como se sabe, las dos primeras se lograrán, pero la tercera ameritará un waiver de parte del organismo que maneja Kristalina Georgieva , ya que será imposible que este 2025 el ministerio de Economía logre aumentar las reservas en más de 6.000 millones de dólares .

Sin embargo, hay una cuarta meta no escrita que, se sabe, el FMI mira mensualmente con recelo, felicita cuando se cumple y cuestiona cuando no se alcanza. Para el Fondo Monetario Internacional, la recaudación impositiva real debe ser siempre superior a la inflación. Y si un mes no se cumple el objetivo, al otro debe recuperarse lo que no se logró. Por esto, y aunque obecede a cuestiones estacionales, preocupan los resultados de los ingresos impositivos correspondientes a octubre que, desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se presentaron el lunes en sociedad. Según esta repartición, se recaudaron unos $16.165.742 millones, lo que implica una variación interanual de 26,5%. El dato implica, según el último informe preparado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), "una baja real de $610.000 millones respecto a octubre del año previo", provocada en gran parte por "la eliminación de impuesto PAIS", lo que habría costado unos $517.000 millones" y de derechos de exportación con un costo de $500.000 millones, todo en moneda de octubre 2025.