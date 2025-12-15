El empleo registrado volvió a caer en septiembre y se perdieron 49.000 puestos de trabajo en el trimestre

El empleo formal volvió a mostrar señales de debilidad en septiembre de 2025 . Según el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino ( SIPA ), la cantidad de personas con trabajo registrado en el país se ubicó en 12,84 millones, lo que representa una caída mensual del 0,1%, equivalente a 10.700 puestos menos respecto de agosto.

El informe detalla que el empleo asalariado registrado alcanzó en septiembre a 10,05 millones de personas, (incluyendo el sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares) y 2,78 millones de personas con trabajo independiente (monotributistas y autónomos).

En el caso del empleo asalariado hubo una baja mensual del 0,1%, con una fuerte incidencia del sector privado que redujo su dotación en 0,2%, lo que implicó la pérdida de 10.600 puestos de trabajo en el mes.

El empleo asalariado privado totalizó 6,2 millones de trabajadores, consolidando una tendencia negativa que se intensificó entre junio y septiembre, período en el que se acumularon cerca de 49.000 empleos menos. En la comparación interanual, el sector muestra una contracción del 0,4%, equivalente a 25.900 trabajadores menos.

En el periodo, solo tres sectores lograron incrementar su nivel de empleo: Pesca , con una suba del 3,5%; Suministro de electricidad, gas y agua , con un aumento del 0,1%; y Enseñanza , también con una mejora del 0,1%.

En tanto, se registraron caídas en actividades clave como Industrias manufactureras (-0,4%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-0,3%), Transporte y comunicaciones (-0,3%), Comercio (-0,2%) y Construcción (-0,2%). En términos interanuales, la mayor contracción se observa en Explotación de minas y canteras, con una baja del 8,3%, y en la industria manufacturera, que retrocedió 1,8%.

En tanto, el trabajo independiente se mantuvo estable en la medición mensual, pero presenta un marcado deterioro en la comparación interanual. Según el informe, la cantidad de trabajadores independientes cayó 11,9% respecto de septiembre de 2024, lo que implica 378.100 personas menos

Este resultado estuvo fuertemente condicionado por la reducción del 63% en el número de monotributistas sociales, efecto directo de los cambios administrativos implementados a fines de 2024. En contrapartida, los monotributistas comunes crecieron 2,5% interanual, sumando 53.200 nuevos aportantes, mientras que los autónomos retrocedieron 5,2%

Salarios en alza, pero con desaceleración

En materia de salarios, la remuneración bruta promedio del sector privado alcanzó en septiembre los $1.797.893, con un incremento interanual del 37,8%. La mediana salarial, en tanto, se ubicó en $1.355.988, con una suba del 35,6% respecto del mismo mes del año anterior

No obstante, el informe muestra una clara desaceleración en el ritmo de crecimiento salarial en comparación con 2024, en un contexto de menor inflación pero también de debilidad del empleo formal.