El dato negativo con el que cerró 2025 para la industria automotriz

El mercado automotor cerró un 2025 con datos positivos en cuanto a ventas. Los patentamientos crecieron 48% respecto a 2024 y se llegó a las 612.000 unidades vendidas. Una cifra que, hace un año, pocos esperaban.

La recuperación del sector se produjo por varios motivos, desde la mejora de la oferta por la apertura importadora, la reaparición del crédito y una fuerte competencia que motivo que los 0km se vendan con descuentos.

En materia fabril, el balance no es tan lineal ya que hay distintos elementos que jugaron un papel clave. El comportamiento industrial varió, según las diferentes terminales.

Algunas tuvieron un crecimiento en la producción , otras redujeron su nivel de actividad por cuestiones puntuales y también existen caso que tienen en marcha inversiones que significará el inicio de producción de nuevos modelos en el corto plazo.

En el primer grupo se pueden mencionar los casos de Toyota y Ford. En tanto, en la baja de producción, u ejemplo es lo que sucede en General Motors. También hay que recordar que Nissan dejó de fabricar en la Argentina.

Por el lado de los proyectos industriales, está Volkswagen y Renault, que están trabajando para lanzar nuevas pick-ups nacionales, o el caso de Stellantis que inició la fabricación de dos pick-ups – la Fiat Titano y la RAM Dakota – que están recién subiendo el ritmo de fabricación.

El otro factor a tener en cuenta es lo que sucedió con algún os mercados externos. Hay que recordar que la mayor parte de la producción se exporta y que cualquier disminución de la demanda externa impacta a pleno en las fábricas locales.

En este contexto, la asociación que agrupa a las terminales argentinas (ADEFA), difundió el informe de diciembre sobre la actividad del sector.

El informe industrial muestra que la industria automotriz cerró el 2025 con 10 días hábiles de actividad en diciembre, ocho jornadas menos que en noviembre y tres menos en términos interanuales.

En ese período, se produjeron 26.468 unidades, lo que se tradujo en una baja de 30,3% respecto del mes precedente y 30,4% menos respecto de diciembre de 2024.

En el acumulado del 2025, se fabricaron 490.876 vehículos, cifra que se ubicó 3,1% por debajo del volumen registrado en igual período del año pasado (506.571 unidades).

En materia de comercio exterior, las terminales exportaron 19.908 vehículos en diciembre, lo que representó una baja del 36,3% respecto de noviembre y del 25,3% en la comparación interanual. El volumen acumulado de exportaciones entre enero y diciembre fue de 280.589 unidades, 10,8% menos que en 2024.

En ventas mayoristas, el sector comercializó a su red de concesionarios 51.355 unidades, 45,7% más si se compara con las entregas de noviembre y 3,8% más si la comparación es con diciembre del año pasado.

En doce meses, las automotrices colocaron en sus redes un total de 586.625 unidades, lo que arrojó un crecimiento de 42,6% respecto de las 411.406 unidades que se comercializaron en el mismo período de 2024.

“El balance del 2025 es mixto. Por un lado, el sector mostró un desempeño muy superior al promedio de la industria manufacturera, con un crecimiento en ventas mayoristas (+42,6%) y minoritas (patentamientos) cercano al 50% interanual. El crecimiento de la economía, sumado a la normalización de la oferta y la mejora del acceso al crédito explican buena parte de esa recuperación que registró el mercado”, explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA en su análisis del cierre estadístico del 2025 del sector automotor.

“Ese dinamismo que se dio en lo comercial no se sostuvo en lo industrial como habíamos previsto en el inicio del año, principalmente por el proceso de cambio y transformación, que se dio en las líneas de producción para el lanzamiento de nuevos modelos y otros que se encuentran en proceso”, completó el directivo.

En este contexto, Pérez Graziano planteó que el gran desafío está en la mejora continua de la competitividad. “Teniendo en cuenta el perfil netamente exportador del sector, el gran desafío que tenemos por delante es la mejora de la competitividad exportadora. Para ello, es imprescindible continuar trabajando a nivel cadena de valor junto con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales para reducir la carga impositiva que se exporta en un vehículo, sobre todo considerando que varios países con los cuales competimos exportan sin impuestos”, destacó.

“La industria automotriz tiene todo para volver a crecer en producción y exportaciones, generar más empleo y aportar más recaudación y divisas”, dijo el titular de la entidad y agregó que “hoy lo más importante es la dirección que estamos tomando para que el crecimiento sea sustentable. La clave es la previsibilidad. El sector automotor sigue invirtiendo y hoy vemos proyectos concretos y nuevos lanzamientos. Si logramos consolidar esta agenda, el potencial del sector continuará por la senda del crecimiento”, agregó.