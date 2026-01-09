El BCRA confirmó la cancelación del préstamo de Estados Unidos a través del swap de monedas

El BCRA confirmó que la Argentina devolvió los dólares del swap de monedas con Estados Unidos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que en diciembre de 2025 canceló la totalidad del préstamo que recibió desde Estados Unidos durante los días previos a las elecciones legislativas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el marco del acuerdo de swap de monedas firmado entre ambos países.

La comunicación fue realizada a través de la cuenta oficial del BCRA en la red social X, donde la autoridad monetaria precisó que las transacciones efectuadas bajo ese esquema fueron canceladas conforme a los términos establecidos.

El acuerdo de swap había sido suscripto en octubre de 2025 entre el BCRA y el Tesoro estadounidense y contemplaba una línea de hasta 20.000 millones de dólares. El objetivo formal del instrumento era brindar liquidez en dólares y reforzar la posición de reservas del Banco Central, mediante operaciones temporarias de intercambio de monedas.

Durante el cuarto trimestre de 2025, el BCRA utilizó parcialmente ese mecanismo, con la activación de US$ 2500 millones, según el informe del Exchange Stabilization Fund (ESF) del Tesoro. La operación se realizó, entre otras cosas, para comprar pesos argentinos con dólares estadounidenses, con el objetivo de moderar tensiones cambiarias en momentos de volatilidad del mercado antes de las elecciones de octubre de 2025.

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, confirmó los anunciado, aunque sin detallar si hay nuevos tramos vigentes o futuras activaciones del acuerdo.