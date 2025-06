El barril del petróleo se desploma 7%: qué hay detrás del fenómeno

Los precios del barril de petróleo se derrumbaron este lunes por la tarde mientras el mundo era sacudido por las noticias que llegan de Medio Oriente tras la retaliación de Irán a bases estadounidenses en Qatar e Irak . Tras la sorpresa inicial por el movimiento del crudo los analistas entienden que el país persa no intentaría cerrar el estrecho de Ormuz.

De esta manera, la provisión de petróleo y gas envasado no sería interrumpido, y la retaliación se concentraría en la respuesta militar a Estados Unidos, tras los ataques del fin de semana a tres instalaciones militares en Irán.

Tras un arranque hacia arriba este lunes, luego se registró una baja de algunas décimas, para caer las cotizaciones del crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI) entre 3 y 4%. Pero un rato después de los ataques de Irán a las bases norteamericanas en Qatar e Irak , se registró una nueva baja que llevó el Brent a US$ 70,64 el barril de 159 litros, una caída de -6,40% , mientras que el WTI cotiza a US$ 68,76, una baja de -6,84% . Se trata de máximos en cinco meses .

"Por ahora, los flujos de petróleo no son el objetivo principal y es probable que no se vean afectados. Creo que habrá represalias militares contra bases estadounidenses o se intentará atacar más objetivos civiles israelíes", declaró John Kilduff, socio de Again Capital.