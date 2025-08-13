El Banco Central aceita la licitación de bonos con una tasa de interés garantizada para bancos

El Banco Central abrió una cuenta especial para bancos destinada a brindarles liquidez con pases activos. El objetivo es seducirlos para que vayan a la licitación por $15 billones que se realizará este miércoles, adquieran los bonos en oferta y tengan luego la opción de ir con esos bonos a la entidad a buscar liquidez si la necesitan.

Por la operación el BCRA les pagará una tasa de interés igual al promedio de la interbancaria del mercado, más un 2%, es decir, que les ofrece una tasa garantizada y evitan a los bancos la necesidad de ir al mercado en busca de pesos.

La decisión la tomó, el ministro de Economía, Luis Caputo , tras la presión de los bancos para asegurar el resultado de la licitación de este miércoles y de esa manera evitar que la tasa de interés que llegó en la jornada de ayer a niveles estratosféricos del 80%.

La ventanilla estará habilitada de 17 a 17.30 y a cambio deberán entregarse títulos a un plazo no inferior a 60 días.

La conducción económica retoma de esta forma una práctica que había asegura que quería terminar, la de garantizar a los bancos ganancias para seducirlos en cada necesidad financiera del Estado.

El Tesoro Nacional sale a buscar $15 billones para refinanciar vencimiento y un resultado negativo podía poner en riesgo el equilibrio del sistema financiero en el inicio de la campaña electoral.

Anses, pesos argentinos La Anses confirmó el calendario de pagos de agosto con aumento del 1,62% y bono de refuerzo. Shutterstock

Rumores de reestructuración de deuda en pesos

El economista Salvador Di Stefano, publicó en la red social X que al ritmo actual de deuda en pesos, es posible que se llegue a "una reestructuración voluntaria, para postergar en el tiempo los pagos de capital, y bajar la tasa de interés de mercado”.

Hay que recordar que tras el rescate de las LEFI, el Tesoro asumió una deuda de cerca de $15,5 billones en manos de bancos públicos y privados, la que necesita financiar mediante la emisión de bonos de manera periódica.

Según informe de la Consultora 1816, la deuda soberana en pesos, que suma bonos CER, Lecap, Boncap y Duale, alcanza un total de $229 billones a valor de mercado. Casi la mitad (49%) está en manos del Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. El resto se distribuye entre bancos públicos y privados, fondos comunes de inversión, compañías de seguros y empresas.

A partir de la decisión política del Gobierno de evitar que los pesos se vayan al dólar, para evitar una estampida en el precio, se vuelve cada vez más cara la renovación de esa deuda, en parte por el ruido político imperante, lo que disparó en las últimas horas la tasa de interés a valores cercanos al 80%