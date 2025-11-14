Efecto Milei: en Misiones el hipermercados Libertad se achica y se convierte en supermercado

El hipermercado Libertad , uno de los principales centros de consumo de la ciudad misionera de Posadas, atraviesa una transformación que refleja en escala el deterioro general del comercio local.

Según confirmaron, la empresa inició un proceso de reconversión y reducción de personal, que pone fin a una etapa de expansión y marca el inicio de una época de ajustes .

“Hay retiro voluntario en el híper. Le están dando esa posibilidad a los compañeros que deciden irse. Hay baja venta como en todos lados, está complicado; al híper también le está pegando esta recesión”, explicó en declaraciones a la prensa Agustín Gómez, secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio de Posadas (CEC).

Hasta el momento, unas 20 personas ya aceptaron el retiro voluntario, aunque se espera que la cifra aumente en las próximas semanas. El establecimiento dejará de funcionar bajo el formato de “Hipermercado Libertad” para convertirse en “Supermercado Libertad”, un modelo más pequeño, con menos secciones y un plantel que se reducirá a unos 60 trabajadores.

Desde la empresa confirmaron que ya le informaron al personal.

“Los pasillos se encuentran vacíos durante casi todo el día, los 30 días del mes”, aseguraron directivos de la empresa. La situación del hipermercado Libertad “es un fiel reflejo del contexto nacional", sostienen.

La decisión empresarial no es aislada: se inscribe en una tendencia nacional de retracción del consumo, caída del poder adquisitivo y reorganización de grandes superficies comerciales. En Posadas, ciudad fronteriza con la localidad paraguaya de Encarnación la crisis se siente con particular intensidad desde la devaluación de diciembre de 2023, cuando los precios locales dejaron de ser competitivos frente a Paraguay y Brasil.

La pérdida del turismo de compras, que durante años sostuvo el movimiento en los shoppings, galerías y grandes tiendas de Posadas, golpeó directamente a los comercios de mayor estructura, que enfrentan costos fijos cada vez más difíciles de sostener.

“Antes los fines de semana venían familias desde Encarnación. Hoy cruzan menos y, cuando vienen, solo miran los precios. Ya no compran como antes”, contó un empleado con más de una década en el local. “Quienes cruzan van a los mayoristas”, agregó el trabajador.

“A esto se suma la fuerte caída del consumo interno por las medidas económicas, la inflación, la recesión y los aumentos en tarifas y combustibles achicaron el poder de compra de los hogares posadeños. Las ventas minoristas acumulan caídas consecutivas desde principios de año y los supermercados registran menores volúmenes incluso en productos básicos.

Reducción de personal

Delegados del establecimiento confirmaron que el plan de reestructuración incluye una reducción drástica del espacio comercial. “Van a hacer un supermercado más chico, van a reducir el área de ventas y el resto lo van a alquilar”.

Esa decisión implica no solo un achique físico, sino también una disminución del impacto que el local tenía en la dinámica urbana: menos clientes, menos proveedores, menos empleo indirecto.

El cambio de formato es, además, una señal del fin de una época. Inaugurado a mediados de la década de 2000, el Híper Libertad fue durante años un ícono del consumo masivo en Misiones. Allí se combinaban los paseos familiares, la oferta de productos nacionales e importados, y una importante fuente de empleo para jóvenes de la ciudad. Hoy, la postal es muy distinta: góndolas semivacías, pasillos silenciosos y la sensación compartida de que “ya nada será como antes”.

Desplome de ventas

El proceso de ajuste en el Hipermercado Libertad es parte de un fenómeno más amplio que atraviesa a todo el comercio posadeño. Casas de electrodomésticos, tiendas de ropa, mueblerías, ferreterías y mayoristas enfrentan la misma tormenta: caída de ventas, reducción de personal, cierres de sucursales y alquileres impagos.

El Centro de Empleados de Comercio de Posadas advierte que la situación podría agravarse durante el verano, tradicionalmente el período más flojo para el sector. “La situación se agrava y no hay expectativas de repunte. Los locales están vacíos, no hay ventas y cada vez hay más carteles de alquiler”, resumió un delegado de Comercio.

Período de achique

La reconversión del Híper Libertad, que alguna vez simbolizó la expansión del consumo, se convirtió ahora en un emblema del achique y la incertidumbre. Un espejo de la crisis económica nacional que también se refleja en las calles vacías del centro posadeño y en los miles de familias que dependen de un empleo en el comercio para sostener su vida cotidiana.

En Posadas el híper Libertad está ubicado sobre la ruta nacional 12 a metros de su intersección con la ruta provincial 13 y unas pocas cuadras de la terminal de Ómnibus de Posadas.

A la vez, cuenta con un Libertad Express en la avenida Uruguay, una de las principales vías de acceso a la capital de Misiones. En su amplio local además de artículos de limpieza y alimentos, también ofrece la venta de electrodomésticos, bazar, indumentaria, entre otros rubros. También cuenta con locales comerciales de distintos rubros alquilados.

En tanto que en su amplio predio de estacionamiento (techado y al aire libre) se ubica una reconocida cadena de comidas rápidas.

Hace años el gran local del híper Libertad contaba con salón de juegos para chicos, que eran supervisados por maestras jardineras. “Era el recreo 'obligado' de los chicos mientras los padres recorrían las instalaciones”, recordó un “viejo” trabajador.

libertad dos

“La gente compraba, principalmente los fines de semana, sus hijos disfrutaban de los juegos y luego almorzaban o merendaban en los patios de comida”, dijo el empleado.

Cabe destacar que el desembarco del Híper Libertad en Posadas tuvo lugar el 21 de junio de 2001, siendo la apertura número 12 de Grupo Libertad en el país. En la capital de la provincia de Misiones esta sucursal llegó a contar con unos 550 colaboradores, entre internos y externos.

Historia empresarial

La historia del grupo Libertad comenzó en 1986 con una empresa familiar de transporte y fraccionadora de azúcar, que funcionaba en un pequeño galpón de la ciudad de Córdoba. Empezó siendo una pequeña empresa con tres empleados y la comercialización de 130 productos. Un año después ya eran 150 empleados y más de 1.000 productos diferentes.

En 1989 se inauguró el primer Autoservicio Mayorista de Córdoba, con una superficie de 2.500 metros cuadrados, en calle Libertad, y de allí el nombre que le asignaron al nuevo emprendimiento.

A partir de ese momento, comenzó un continuo crecimiento, que se plasmó en la apertura de más hipermercados en distintas partes del país y luego los otros formatos que permitieron integrar la venta de productos, el esparcimiento y la recreación.

En 1998 la empresa fue adquirida por el grupo francés Casino, llevando adelante un fuerte plan de expansión en el país. En 2012 nació el Programa de Sustentabilidad Juntos en Acción, que hoy es parte de la estrategia del negocio.

Tres años más tarde, en el marco de una reestructuración de las operaciones de Grupo Casino en Latinoamérica, la filial argentina se incorporó al grupo colombiano Éxito, conformando una plataforma líder en Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina.

En 2019, lanzó su nueva identidad institucional y se consolidó como Grupo Libertad, integrando las actividades de retail y real estate, sumando la plataforma de e-commerce en el marco de la transformación digital de la compañía.

En 2022, Grupo Libertad inauguró su primer Mini Mayorista Libertad y en 2023 continuó con su expansión, llegando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el formato Fresh Market Libertad. Además, comenzó la adaptación de los hipermercados al nuevo concepto Libertad FAN (Frescos, Ahorro, Novedades).

A comienzos de 2024, Grupo Libertad junto con las filiales de Colombia y Uruguay, pasó a formar parte del Grupo Calleja, cadena líder de supermercados en El Salvador que, con más de 70 años de experiencia, opera bajo esa marca.