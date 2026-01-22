Donald Trump, dólar y crisis global: bandera de largada para un 2026 mirando más al mundo que al mercado interno

La agenda económica local quedó en parte opacada en el arranque del año, por los anuncios de Donald Trump, que alteraron el ánimo de los mercados.

Javier Milei junto a Donald Trump en Davos, donde quedó expuesta la crisis global que se gatilló por la pulseada de EE.UU. con países europeos por Groenlandia y los aranceles.

El arranque del 2026 quedará en la historia de los mercados financieros y económicos mundiales. El inicio del año comenzó con movimientos geopolíticos fuertes y profundos, centrados en Donald Trump, que cambiaron la estructura de toma de decisiones de los mercados internacionales; los que, aún, no terminaron de estabilizarse ni de definir las alteraciones que se están produciendo.

Tanto las bolsas de comercio, como los commodities, los metales, el comercio exterior y las alianzas estratégicas tuvieron un inicio de ejercicio a pura modificación estructural, situación que probablemente se mantenga en el tiempo.

El panorama es seguido de cerca por la consultora Criteria, que en su último informe presentado hoy a sus clientes, concluye que todos estos movimientos internacionales hicieron que los datos y dinámicas de los mercados locales pasara a segundo plano. Y que la atención debe concentrarse en lo que suceda en esos movimientos geopolíticos mundiales.

Agenda argentina Las principales conclusiones del informe de Criteria titulado “Entre la tensión global y la normalización local”, son los siguientes: