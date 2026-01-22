Donald Trump, dólar y crisis global: bandera de largada para un 2026 mirando más al mundo que al mercado interno
La agenda económica local quedó en parte opacada en el arranque del año, por los anuncios de Donald Trump, que alteraron el ánimo de los mercados.
El arranque del 2026 quedará en la historia de los mercados financieros y económicos mundiales. El inicio del año comenzó con movimientos geopolíticos fuertes y profundos, centrados en Donald Trump, que cambiaron la estructura de toma de decisiones de los mercados internacionales; los que, aún, no terminaron de estabilizarse ni de definir las alteraciones que se están produciendo.
Tanto las bolsas de comercio, como los commodities, los metales, el comercio exterior y las alianzas estratégicas tuvieron un inicio de ejercicio a pura modificación estructural, situación que probablemente se mantenga en el tiempo.
El panorama es seguido de cerca por la consultora Criteria, que en su último informe presentado hoy a sus clientes, concluye que todos estos movimientos internacionales hicieron que los datos y dinámicas de los mercados locales pasara a segundo plano. Y que la atención debe concentrarse en lo que suceda en esos movimientos geopolíticos mundiales.
Agenda argentina
Las principales conclusiones del informe de Criteria titulado “Entre la tensión global y la normalización local”, son los siguientes:
- El inicio de 2026 estuvo dominado por shocks geopolíticos de alta intensidad (conflictos y tensiones políticas globales), que concentraron la atención de los mercados y relegaron temporalmente la dinámica local, aunque el frente doméstico sigue mostrando señales relevantes a monitorear.
- En Argentina, se destacan riesgos climáticos sobre la campaña agrícola, un desempeño turístico positivo en volumen pero débil en gasto, y avances parciales en la agenda laboral, junto con dos ejes clave: la continuidad del proceso desinflacionario y el inicio del programa de acumulación de reservas.
- El BCRA puso en marcha el esquema de acumulación de reservas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), con compras por US$ 709 millones en las primeras ruedas del año. De consolidarse este proceso, podría reforzar la consistencia macroeconómica y habilitar una mayor compresión del spread soberano, aunque con impacto en la liquidez y las tasas en pesos.
- La inflación de diciembre se ubicó en 2,8% mensual, impulsada principalmente por precios regulados y carnes, cerrando 2025 con una inflación acumulada de 31,5%, el nivel más bajo en ocho años. Los datos de mayoristas y costos de la construcción refuerzan señales de moderación de precios.
Mercado de bonos
- El Comité mantiene una visión constructiva sobre la deuda soberana en dólares, favoreciendo la curva hard dollar local —especialmente el Bonar 2030 (AL30)—, y en pesos prioriza, para perfiles conservadores, instrumentos de corto plazo a tasa fija o ajustados por CER.
- En el plano internacional, el panorama se vio alterado por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y su posterior traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos formales del Departamento de Justicia por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico internacional de estupefacientes; la revuelta cívica en la República Islámica de Irán, apenas contenida de manera transitoria tras la muerte de más de 3.900 manifestantes en solo cinco días; la renovada presión política de Donald Trump para que Groenlandia —territorio autónomo bajo soberanía del Reino de Dinamarca— pase a formar parte de Estados Unidos, bajo el argumento de su carácter estratégico para la seguridad nacional y global; y la insistencia del propio Trump en reivindicar su merecimiento del Premio Nobel de la Paz. Todos ellos configuraron un arranque de año dominado por shocks geopolíticos de alta intensidad. Este conjunto de acontecimientos concentró la atención de los mercados, desplazando temporalmente a un segundo plano la dinámica local.
Política cambiaria
- A partir del primero de enero, el BCRA puso en marcha el programa de acumulación de reservas internacionales preanunciado a mediados de diciembre de 2025. El esquema contempla la posibilidad de intervenir de manera diaria en el mercado de cambios, con el objetivo de adquirir entre US$ 10.000 y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, sujeto a las condiciones de oferta del mercado.
- De consolidarse este proceso de acumulación de reservas, condición necesaria para reforzar la consistencia macroeconómica, debería comenzar a observarse una compresión adicional del spread soberano, habilitando un acceso sostenible a los mercados voluntarios de deuda.
Acumulación de reservas
- La acumulación de reservas internacionales por parte del BCRA en el MULC, mediante la inyección de pesos, ha sido esterilizada a través de la colocación de Lelink, presionando al alza las tasas overnight en pesos, que alcanzaron nuevos máximos en lo que va del año. En este contexto, si bien en la última licitación del Tesoro se logró un rollover (refinanciación) cercano a la totalidad de los vencimientos, ello se dio a costa de convalidar tasas más elevadas, especialmente en el tramo corto de Lecap.
- Hacia adelante, será clave monitorear cómo la autoridad monetaria continúa incidiendo sobre la liquidez del sistema, mientras busca consolidar su programa de acumulación de reservas, ya sea vía operaciones con bonos u otras herramientas de política monetaria, y su impacto sobre las tasas de interés.