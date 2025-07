Deuda pagada, crisis no resuelta: ¿De dónde saldrán los dólares para los próximos vencimientos?

Contexto político: la ausencia de consensos

Más allá de lo económico, Burgueño criticó la falta de acuerdos en la clase política: "Argentina prescinde de la posibilidad del acuerdo político, del valor del consenso. No lo busca ni este gobierno, ni el anterior, ni la oposición". Sobre el llamado "Pacto de Mayo" en Tucumán, fue contundente: "No va a haber pacto, no va a haber reforma, no va a haber nada este año ni el que viene".