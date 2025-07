Se le fue de las manos: la insólita deuda millonaria que un rockero le debe a AySA

En una reciente entrevista para un conocido medio de comunicación, un famoso músico argentino sorprendió al revelar que arrastra una deuda millonaria con AySA. Estamos hablando de Joaquín Levinton, líder de la banda Turf.

El cantante fue entrevistado por Tatiana Schapiro, quien lo llevó a contar detalles poco conocidos sobre su relación con los servicios básicos y su particular manera de manejar las finanzas personales. Entre confesiones y anécdotas, el artista expuso con humor la insólita situación que hoy enfrenta con la empresa.

Turf Teatro Plaza 23-6 (12).jpg Joaquín Levinton le dio una nota a Tatiana Schapiro. Santiago Tagua/MDZ Todo comenzó cuando la periodista le preguntó si el rock le había traído más mujeres, plata o quilombos; a lo que Levinton respondió: "Más mujeres, sí. Muchas. Plata... siempre fui malo con la plata. De hecho, siempre calculé mal. No tengo la menor idea de hacer negocios, no tengo la menor idea de cómo se hace un cheque, no se si existen aún los cheques. No se cómo se hace para pagar la luz. No entiendo nada".

Entre risas, Tatiana le consultó: "¿Quién se ocupa de que no te corten la luz en tu casa?". "No se quién me ayudó en su momento a poner por débito las cosas, las puse ahí y nunca más me enteré de lo que se paga y lo que no se paga; salvo AySA, algo que se llama AySA que no se lo que es", comentó el cantante.

Joaquín Levinton, en la previa del show de Turf en Mendoza. "Ir a vernos en vivo es un disparate". El cantante contó que no le paga a AySA hace veinte años. "Es el agua", le explicó la comunicadora al músico. "Recibo mensajes todos los días que quieren que vaya a pagar y debo veinte años de AySA, porque me quedó afuera del pago del débito", continuó el artista.