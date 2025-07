Netflix: llegó julio con una serie y una película que estrenan y te dejarán pegado al televisor

La Vieja Guardia 2 - Tráiler Oficial La Vieja Guardia 2 - Tráiler Oficial

Sandman: (estrena el jueves 3)

La trama de la segunda temporada adaptará arcos argumentales populares de los cómics, como "The Season of Mists", "Brief Lives", "The Kindly Ones" y "The Sandman: Overture", además de historias cortas individuales. Se espera que la temporada explore la búsqueda de Morfeo para hacer las paces y enfrentarse a sus amigos y enemigos, dioses, monstruos y mortales.