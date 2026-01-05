Designaron a Alejandro Henke como vicepresidente del Banco Nación

El Gobierno designó a Alejandro Henke como vicepresidente del Banco Nación (BNA), tras quedar vacante el puesto por el ascenso de Darío Wasserman a la presidencia de la entidad.

El nombramiento fue formalizado mediante el Decreto 1/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Hasta el nuevo encargo, Henke se desempeñaba como director del banco estatal desde enero de 2024, cuando iniciaba la gestión de Javier Milei.

Henke es un hombre cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo acercó nuevamente al directorio del banco en la actual administración libertaria luego de haber ocupado ese puesto entre 2015 y 2017.

Anteriormente era director ejecutivo de Proficio Investment, donde recaló luego de su paso por la gestión pública. Desde 1994 fue gerente del Banco Central (BCRA) y entre 2002 y 2003 fue director, economista jefe y vice superintendente de la autoridad monetaria.

Con esta designación se completa la reestructuración de cargos en el BNA, que previamente tuvo la salida del ex titular, Daniel Tillard, el ascenso de Wassermann a la conducción de la entidad y la incorporación de Carolina Piparo como directora.

henke Alejandro Henke @alexhenke

Mejora de calificación

La calificadora FIX SCR confirmó la calificación “AAA (arg)” con perspectiva estable para el Banco Nación, la máxima nota dentro de la escala nacional. Además, mantuvo la calificación “A1+” para el corto plazo, lo que indica una sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país.

Según la calificadora, la mejora se debe al buen desempeño sostenido, la posición de capital y una buena liquidez, sumado a la reducción gradual de su exposición al sector público y un mayor impulso del crédito al sector privado.

El informe destaca el rol central del Banco Nación dentro del sistema financiero argentino, al concentrar una participación significativa de los depósitos y préstamos del mercado, y su condición de entidad de carácter sistémico según el Banco Central, lo que le permite sostener un desempeño robusto.

FIX resalta, además, una mejora en el desempeño operativo respecto del primer semestre de este año, con un ROAA positivo del 1,2%, una cartera irregular acotada al 2,2% y una cobertura de previsiones adecuada.