Del boleto de colectivo a la nafta y la luz: uno por uno, todos los aumentos que llegaron en enero

El nuevo año comenzó con una serie de aumentos, como en los boletos de colectivo y las facturas de los servicios, que impactarán en el bolsillo de los argentinos. Para mediados de 2026, el gobierno espera que la inflación mensual empiece con un cero adelante y para lograrlos la dinámica de los precios serán clave.

La dinámica inflacionaria también será seguida de cerca porque a partir de enero es crucial para el nuevo esquema cambiario. A partir de ahora, las bandas de flotación se ajustarán por IPC.

En medio del nuevo esquema de quita de subsidios que el Gobierno iniciará a partir de 2026, las boletas de los servicios continuarán su senda alcista. Tanto para el gas como la electricidad, el incremento será del 2,5%.

En tanto, las facturas de agua vendrán con un aumento de 4%, luego de aplicar durante todo 2025 una suba mensual del 1%.

Las rebajas en la boleta de la luz se incrementarán en momentos de año donde hace más frío en la provincia. Foto: Santiago Tagua/MDZ

El boleto de los colectivos que circulan en el AMBA subieron en un 4,5%.De esta manera, el pasaje con la tarjeta SUBE pasará a costar entre $593,27 y $880,86, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

En tanto que el pasaje de subte en CABA también exhibirá un incremento del mismo orden y la nueva tarifa pasará de $1.206 a $1.259, mientras que el Premetro alcanzará $440,67.

transporte-público-colectivos-conurbano-_4_.jpg FOTO/CiudadDeBondis

A su vez, el incremento en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio bonaerense tendrá un costo básico de $97.057,65 para autos particulares a partir del 16 de enero. Los peajes aumentaron a partir del jueves primero de enero.

Nafta y combustibles

El Gobierno vuelve a aplicar una suba parcial en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil, y que comenzó a regir desde el jueves 1° de enero de 2026.

De esta manera, el litro de nafta súper sube $17,29 sobre los valores vigentes y el gasoil $14,39 por la aplicación parcial del alza en el impuesto a los combustibles líquidos.

A su vez, el ajuste del impuesto sobre al Dióxido de Carbono genera un alza de $1,059 por litro en la nafta y de $1,640 por litro en el gasoil.

Prepagas y alquileres

Los alquileres que todavía se atan a la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento de 36,39%.

En paralelo, las prepagas comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas oscilarán entre el 2,2 y el 2,9%.