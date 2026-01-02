Del boleto de colectivo a la nafta y la luz: uno por uno, todos los aumentos que llegaron en enero
El nuevo año comenzó con una serie de aumentos, como en los boletos de colectivo, que impactarán en el bolsillo de los argentinos.
El nuevo año comenzó con una serie de aumentos, como en los boletos de colectivo y las facturas de los servicios, que impactarán en el bolsillo de los argentinos. Para mediados de 2026, el gobierno espera que la inflación mensual empiece con un cero adelante y para lograrlos la dinámica de los precios serán clave.
La dinámica inflacionaria también será seguida de cerca porque a partir de enero es crucial para el nuevo esquema cambiario. A partir de ahora, las bandas de flotación se ajustarán por IPC.
Te Podría Interesar
Servicios
En medio del nuevo esquema de quita de subsidios que el Gobierno iniciará a partir de 2026, las boletas de los servicios continuarán su senda alcista. Tanto para el gas como la electricidad, el incremento será del 2,5%.
En tanto, las facturas de agua vendrán con un aumento de 4%, luego de aplicar durante todo 2025 una suba mensual del 1%.
Transporte, VTV y peajes
El boleto de los colectivos que circulan en el AMBA subieron en un 4,5%.De esta manera, el pasaje con la tarjeta SUBE pasará a costar entre $593,27 y $880,86, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.
En tanto que el pasaje de subte en CABA también exhibirá un incremento del mismo orden y la nueva tarifa pasará de $1.206 a $1.259, mientras que el Premetro alcanzará $440,67.
A su vez, el incremento en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio bonaerense tendrá un costo básico de $97.057,65 para autos particulares a partir del 16 de enero. Los peajes aumentaron a partir del jueves primero de enero.
Nafta y combustibles
El Gobierno vuelve a aplicar una suba parcial en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil, y que comenzó a regir desde el jueves 1° de enero de 2026.
De esta manera, el litro de nafta súper sube $17,29 sobre los valores vigentes y el gasoil $14,39 por la aplicación parcial del alza en el impuesto a los combustibles líquidos.
A su vez, el ajuste del impuesto sobre al Dióxido de Carbono genera un alza de $1,059 por litro en la nafta y de $1,640 por litro en el gasoil.
Prepagas y alquileres
Los alquileres que todavía se atan a la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento de 36,39%.
En paralelo, las prepagas comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas oscilarán entre el 2,2 y el 2,9%.