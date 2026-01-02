Déficit en inversiones: el Financial Times pone el dedo en la llaga de la economía argentina

Aunque el presidente Javier Milei se esfuerza por reposicionar a la Argentina en el radar de las grandes empresas internacionales, la realidad es que las inversiones aún no llegan mientras se evalúa la economía argentina con más prudencia que euforia.

En un artículo firmado por Ciara Nugent para el diario británico Financial Times , se llama la atención sobre un dato preocupante y muy simbólico: por primera vez desde 2003, el ingreso neto de dólares por IED ( Inversión Extranjera Directa ) fue negativo, según cifras del Banco Central. Aunque, desde el Gobierno argentino explicaron al medio que el fenómeno se produjo por la venta de activos de compañías extranjeras a grupos locales favorecida por la flexibilización de los controles cambiarios.

El medio especializado en finanzas marca, igualmente, que en los últimos años comenzó un prolongado éxodo de grupos extranjeros de Argentina, que incluye a grandes empresas como HSBC y Carrefour y que las escasas inversiones llegaron, casi exclusivamente, gracias al floreciente sector de los recursos naturales.

Entre otros, Exxon vendió su negocio de producción de petróleo no convencional a la argentina Pluspetrol por un valor estimado de US$ 1.700 millones en diciembre de 2024 y Telefónica anunció la venta de su negocio en Argentina a Telecom Argentina por US$ 1.250 millones en febrero.

“Muchas empresas se están retirando de Latinoamérica como parte de reestructuraciones globales, y Argentina es el primer lugar al que se van”, afirmó Dante Sica, socio fundador de la consultora Abeceb. “El país representa el 1% de su facturación y el 40% de sus problemas”, asegura.

Hay que recordar que gobiernos anteriores prohibieron a las empresas repatriar ganancias, importar suministros, aumentar precios, todo ello mientras se aumentaban impuestos y el peso se depreciaba en un 99% en 10 años, remarca FT.

Cautela de los inversores

"Si bien el interés en la estabilización y desregulación económica de Milei llevó a decenas de altos ejecutivos a reunirse con el presidente, las empresas globales se muestran cautelosas ante el historial de volatilidad macroeconómica y los abruptos cambios de política del país", señala la nota y plantea que a la Argentina de Milei le toca competir con muchos otros países con los que los consejos directivos se sienten más cómodos.

“El gobierno ha heredado 40 años de comportamiento que ahuyentaba a los inversores… el proceso de recuperar la confianza apenas comienza”, añade Sica.

Minería y petróleo

El artículo destaca, no obstante, que el sector de recursos naturales de Argentina se mostró como la gran excepción. Rio Tinto, Glencore y otras mineras anunciaron planes para invertir aproximadamente US$ 25.000 millones en los próximos años, atraídas por los activos de litio y cobre, cuyo valor está aumentando durante la transición energética.

Además, el auge del sector energético proveniente de los pozos de petróleo no convencional de Vaca Muerta en la Patagonia llevaron a la italiana Eni a invertir en una terminal de exportación de GNL de US$ 25.000 millones, junto con la energética estatal argentina YPF. Mientras que la estadounidense Continental Resources adquirió un yacimiento petrolífero en noviembre.

OpenAI, también anunció inversiones por US$ 25.000 millones en centros de datos alimentados por gas en Argentina, en medio de un impulso inversor global.

Para el FT, las perspectivas son optimistas. La victoria en las elecciones intermedias de octubre disipó las dudas sobre el interés político de la agenda oficial de libre mercado y aumentó sus posibilidades de aprobar las tan esperadas reformas fiscales y laborales. Además, en noviembre, Argentina logró un acuerdo comercial marco limitado con Estados Unidos, su mayor inversor extranjero directo.

Ahora, el gobierno de MIlei acelera su búsqueda de IED, planeando su primer evento para inversores, la "Semana Argentina", en Nueva York en marzo, y considerando la expansión de un programa de incentivos a la inversión para proyectos energéticos y mineros.