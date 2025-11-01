Curiosidad joven y clima profesional: así se vivió la "fiesta" de la minería en Mendoza

El regreso de la Argentina Mining Cuyo 2025 a la provincia dejó una participación que superó las expectativas. Las fotos de quiénes estuvieron.

Argentina Mining convocó a todo tipo de público en sus tres jornadas en Mendoza.

En su regreso a “casa” después de 17 años, la celebración de Argentina Mining Cuyo 2025, realizada entre el 29 y el 31 de octubre en Mendoza, dejó positivas sensaciones para el impulso minero que buscan darle el sector empresario y el gobierno de Alfredo Cornejo a la provincia.

A diferencia de otros años, la convocatoria reunió no solo a empresarios y funcionarios, sino también a un público amplio: estudiantes, docentes, emprendedores locales y vecinos interesados en conocer más sobre una actividad.

Durante las tres jornadas, el predio de la Nave Cultural se convirtió en un punto de encuentro entre el sector minero y la comunidad. Miles de personas circularon por los stands, charlas y talleres educativos, donde las universidades y organismos públicos mostraron avances en tecnología, sostenibilidad y formación profesional.

La “Expo Educativa Minera” fue uno de los espacios más concurridos, con jóvenes que se acercaron a interiorizarse sobre las oportunidades laborales y académicas que puede generar la expansión del sector.

El tono general fue de expectativa y curiosidad. Muchos asistentes destacaron la importancia de informarse de primera mano, en una provincia donde la minería ha sido históricamente objeto de debate.