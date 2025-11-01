Curiosidad joven y clima profesional: así se vivió la "fiesta" de la minería en Mendoza
El regreso de la Argentina Mining Cuyo 2025 a la provincia dejó una participación que superó las expectativas. Las fotos de quiénes estuvieron.
En su regreso a “casa” después de 17 años, la celebración de Argentina Mining Cuyo 2025, realizada entre el 29 y el 31 de octubre en Mendoza, dejó positivas sensaciones para el impulso minero que buscan darle el sector empresario y el gobierno de Alfredo Cornejo a la provincia.
A diferencia de otros años, la convocatoria reunió no solo a empresarios y funcionarios, sino también a un público amplio: estudiantes, docentes, emprendedores locales y vecinos interesados en conocer más sobre una actividad.
Te Podría Interesar
Durante las tres jornadas, el predio de la Nave Cultural se convirtió en un punto de encuentro entre el sector minero y la comunidad. Miles de personas circularon por los stands, charlas y talleres educativos, donde las universidades y organismos públicos mostraron avances en tecnología, sostenibilidad y formación profesional.
La “Expo Educativa Minera” fue uno de los espacios más concurridos, con jóvenes que se acercaron a interiorizarse sobre las oportunidades laborales y académicas que puede generar la expansión del sector.
El tono general fue de expectativa y curiosidad. Muchos asistentes destacaron la importancia de informarse de primera mano, en una provincia donde la minería ha sido históricamente objeto de debate.