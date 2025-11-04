Cuánto invertirá el Gobierno de Mendoza en obra pública en el 2026

Desde la Cámara de la Construcción advierten un aumento de costos en dólares y falta de crédito. Mientras, esperan una inversión provincial de $800 mil millones.

El presidente en Mendoza de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Martín Sanchis, confirmó en MDZ Radio una inversión provincial de $800 millones para 2026. Sostuvo que el año “ha sido mejor que el año pasado”, que “fue bastante malo”, con una leve recuperación laboral.

No obstante, el sector privado no repunta y la obra pública nacional permanece “prácticamente paralizada”. Respecto a la inversión pública, el dirigente señaló: “La parte pública provincial se empezó a agitar más fuerte, sobre todo después de mitad de año, pero no ha terminado de repuntar”. Y agregó a nivel nacional sigue habiendo paralización.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 04-11-2025 - MC - Juan Martin Sanchis - Pte Cam. Arg Construcción Mza Inversión provincial y fondos de resarcimiento Frente a este contexto, destacó el rol de la obra pública provincial. “La provincia este año empezó a licitar mucho más que lo que venía siendo el año pasado”, afirmó. Sobre los fondos del resarcimiento, Sanchis explicó: “El año que viene lógicamente el resarcimiento va a menguar un poco lo que ha sido la caída del presupuesto, es evidente la caída en la recaudación y los fondos del resarcimiento por lo menos contrarrestan toda esa caída y que la inversión en obra sigue siendo muy importante”. Y precisó: “No tengo números de esa inversión cuánto va a ser para ejecutar las obras porque hoy se están licitando muchas obras y todavía faltan licitar, entonces mucha parte de ese presupuesto es para ejecutar las obras que se están licitando ahora”.

El eje de la preocupación, según el titular de la Cámara, reside en la inversión privada, que “no ha terminado de activarse”. “Hay un estancamiento y en la construcción es lo mismo”, aseguró. Sanchis dividió el problema: “La parte inmobiliaria tiene el problema de que los costos en dólares aumentaron tanto y los precios de venta de las propiedades no aumentaron al mismo ritmo, entonces complica por ahí que los proyectos inmobiliarios se puedan realizar porque no son rentables”. Sobre otras inversiones, indicó: “La inversión en turismo, en hotelería, en fábricas, en bodegas, toda esa obra en la industria también está paralizada porque no hay alguna actividad que esté próspera o que esté andando muy bien”.

Empleo y costos Consultado sobre el impacto en el empleo, Sanchis aportó cifras concretas: “En Mendoza se habían perdido unos 3.500 aproximadamente. Este año en Mendoza ha repuntado (…) Este año se ha llegado a los 13.000, 13.000 y algo”. A nivel nacional, en cambio, “hay creo que 80.000 o 90.000 puestos de trabajo menos”.