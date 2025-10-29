Créditos hipotecarios a 20 años: acuerdo del banco ICBC con IRSA para obras en construcción

El banco ICBC Argentina y la desarrolladora IRSA ofrecen créditos hipotecarios para obras en boca de pozo. Inician con el proyecto Human Abasto.

El banco ICBC Argentina y la desarrolladora IRSA alcanzaron un acuerdo para facilitar el acceso a la vivienda. Se trata de una propuesta de financiamiento para unidades en construcción, es decir, créditos hipotecarios destinados a financiar obras a boca de pozo, aunque pueden extenderse hasta las mismas etapas previas a la escrituración.

En una primera instancia, esta financiación estará disponible para las unidades iniciales del desarrollo Human Abasto.

La iniciativa combina el apoyo financiero del banco con la posibilidad de asegurar la compra en las primeras fases de un emprendimiento de altas prestaciones. Los futuros propietarios pueden acceder a un crédito en UVA con cuotas fijas desde la firma del boleto, lo que permite mantener condiciones estables y financiar hasta el 80% del valor de la unidad. Los plazos podrán extenderse hasta 20 años.

El Banco ICBC se suma a los créditos hipotecarios Foto: Web ICBC Argentina El Banco ICBC se suma a los créditos hipotecarios Foto: Web ICBC Argentina Para quienes busquen su vivienda única y permanente, se permitirá la suma de ingresos familiares para la evaluación crediticia. Las tasas partirán del 14% para clientes de ICBC y del 13% para quienes acrediten sus haberes en la entidad.