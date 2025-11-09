Cuáles fueron los autos usados más vendidos en octubre

La Cámara del Comercio Automotor (CCA), informó que en el mes de octubre se comercializaron 166.285 vehículos usados , un 3,10% menos que en igual mes de 2024 (171.606 unidades). Si se compara con septiembre (171.364 unidades), la baja fue del 2,96%.

En el período enero-octubre 2025 se vendieron 1.602.941 unidades, un aumento del 11,81% con respecto a igual período de 2024 (1.433.622vehículos).

Octubre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 9.037 unidades.

“Finalizado el mes de octubre, podemos decir que a pesar de la baja en la venta de autos usados con respecto al mes de septiembre, la caída ha sido pequeña”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

“Pasada la incertidumbre por las elecciones legislativas de medio término y despejadas las dudas por el rumbo económico que lograron un freno en la comercialización, es de esperar que noviembre recupere el nivel de consultas y ventas de vehículos. Aun así, es importante destacar que en acumulado anual se siguió conservando el crecimiento de las ventas”, explicó el directivo.

Lamas destacó que "en los primeros 10 meses del año muestran un crecimiento de casi el 12% y, faltando 2 meses para finalizar 2025, cerraremos el año superando las 1.750.000 unidades del año 2024”, mencionó.

“Las operaciones de comercialización en los locales de venta, el público las están llevando a cabo entregando su vehículo usado y efectivo”, acotó Lamas.

“El interior sigue traccionando a paso firme. El ranking lo encabeza Formosa (34,77%), Neuquén (29,93%) Santiago del Estero (27,21%), Catamarca (23,40%) y Jujuy (23,07%)”, finalizó.

Estos datos se suman a la información que difundió la semana pasada la asociación que agrupa a las concesionarias (ACARA) sobre las estadísticas de patentamientos del mes pasado.

Según la entidad, el número de vehículos patentados durante octubre de 2025 ascendió a 51.982 unidades, lo que representa un crecimiento del 16,9% interanual, ya que en octubre de 2024 se habían registrado 44.473 unidades.

Si la comparación es contra septiembre se observa una baja del 7,6% ya que en ese pasado mes se habían registrado 56.240 unidades.

De esta forma, en los diez meses acumulados del año se patentaron 552.484 unidades, esto es un 55,1% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 356.230 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: «Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia. Durante esta última semana hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente el resultado del domingo 26 impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando. La inercia del mercado hacia arriba continúa y entramos ahora en los últimos dos meses que nos permitirán terminar el año con un buen piso para proyectar también un inicio de 2026 con números positivos» completó Beato.