Cristina, Espert y la política frenan la llegada de los dólares del colchón

Mientras tanto, en el mercado financiero, no hay novedades de mayores llegadas de dólares de nuevos ahorristas; pese a las facilidades instrumentales que se aplican desde hace algo más de un mes. Se sabe que, sin ley que respalde el principio de inocencia para quienes no declararon divisas, es difícil convencer a tenedores de esos billetes no declarados para que los depositen en sus cuentas bancarias. O billeteras virtuales.

De esta manera, la llegada de dólares a los bancos a partir de la aplicación de la primera parte del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, o también llamado Blanqueo Blue, Blanqueo Permanente o “Plan Colchón”, sigue en marcha, pero sin resultados relevantes. Dicho de otra manera, no hay muchos dólares que estén ingresando al sistema financiero en las últimas dos semanas donde el régimen estaba en condiciones de ser aplicado. Y si bien no hay caídas importantes en los depósitos en moneda extranjera, tampoco crecimiento.

dolar dolares billete washington 4.jpg ALF PONCE MERCADO / MDZ

Debe recordarse que el régimen hoy vigente es sólo el 20% de las medidas que incluye este nuevo régimen de búsqueda de ingreso al sistema financiero argentino legal de los más de US$ 250.000 millones que los residentes locales eligieron quitar de la oficialidad para protección de sus ahorros en los últimos 20 años. O más. Tal como informó este medio, la idea general es lograr que hasta fin de año ingresen por el nuevo régimen unos US$ 5.000 millones, lo que se necesita para cumplir a diciembre de 2025 con la marca de reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pactadas en el nuevo Facilidades Extendidas firmado el pasado 11 de abril.

Lo que Luis “Toto” Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausilli y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) Juan Pazo pusieron en funcionamiento hasta ahora es el capítulo de desmantelamiento de sistema de obtención, cruzamiento y evaluación de datos que cualquier ciudadano o sociedad radicada en la Argentina debería cumplir hasta ayer para operar en el sistema financiero argentino. La mayoría trabas que deberían haber sido eliminadas hace tiempo. O, directamente, nunca haber existido.

-Transferencias o acreditaciones: el umbral en el que se solicitará información será de $50 millones para personas físicas y de $30 millones para personas jurídicas

-Extracciones en efectivo: el umbral será de $10 millones para personas físicas y de $10 millones para jurídicas

- Los saldos de las cuentas que, al último día hábil del período mensual informado, resulten iguales o superiores en el mes -en valores absolutos- a $50 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas

- El monto total acumulado de los depósitos a plazo constituidos en el período mensual de información, cuando dicho monto resulte igual o superior a $100 millones para personas humanas y $ 30 millones para personas jurídicas.

- Los consumos con tarjetas de débito del titular y/o adicionales -excluyendo los montos de extracciones en efectivo y cualquier otro monto que no implique consumo- en el país, cuando los montos acumulados sean iguales o superiores a $50 millones mensuales en cada cuenta informada

-Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas

Todo esto además de la eliminación de la obligación para escribanos e inmobiliarias de reportar operaciones registrables. A partir de ahora, sólo se necesitará una declaración jurada declarando la licitud del origen de los fondos de la operación. Se podrá entonces adquirir un departamento, casa, campo, oficina o cualquier inmueble sin declararlo impositivamente. Solo habrá que adherir al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, con lo que los incrementos patrimoniales no serán objeto de carga fiscal tributaria.

Blanqueo permanente

A estas medidas deben unirse las que figuran en el proyecto que está presentado en el Congreso, y que implica la operatoria entre los nuevos blanqueadores y los bancos y billeteras virtuales. Esto es, la adaptación del sistema financiero a la nueva operatoria en divisas, y la habilitación de los nuevos instrumentos bancarios para potencial el uso de los dólares para la economía real. Suponía el gobierno que estas herramientas iban a estar disponibles, a más tardar, en agosto, con la aprobación del Senado durante la segunda quincena de julio. Sin embargo, esa premura, parece, deberá amenguar ante la situación política surgida luego de la decisión de la Corte sobre la libertad de Cristina Fernández de Kirchner.

La ley incluía, entre otros capítulos, dos modificaciones legales imprescindibles para que los dólares vuelvan sin miedo al sistema financiero argentino. Condiciones indispensables para que el régimen de ingresos de divisas pueda generar confianza jurídica: el contenido de la ley (o leyes) que se enviarán al Congreso para que los perdones impositivos tengan sustento. Se trata de dos capítulos clave:

-Modificaciones a la ley penal cambiaria, especialmente en el concepto de no penar la compra de dólares por fuera del sistema financiero legal y a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). A partir de una aprobación de esta legislación, ya no será delito haber comprado dólares o divisas en general en “cuevas”.

-Cambios a la ley penal tributaria. En este caso para habilitar el ingreso de divisas en el sistema financiero argentino o billeteras virtuales, sin el reclamo de impuestos no liquidados como Ganancias y Bienes Personales, así como la liberación para el pago de multas. Esto convertirá a este proyecto, en más generoso que el blanqueo anterior ejecutado por este mismo gobierno, y que culminó en su tercera etapa el 8 de mayo pasado. Habrá que ver en los anuncios de hoy si para estos ahora contribuyentes con dinero legalizado, hay o no algún tipo de premio extra. Así como también para aquellos que no tuvieron que recurrir a perdones de este tipo y que ahora deben ver somo el que no pagó impuestos, recibe mas beneficios sin necesidad de cumplir con las obligaciones tributarias