Construcción sustentable: el desafío de la transformación del futuro del sector

La construcción atraviesa un momento de transformación. En un contexto donde la sostenibilidad es parte de la estrategia de los negocios, el sector tiene ante sí el desafío, y la oportunidad, de repensar cómo edificamos nuestro entorno. No se trata solo de crear estructuras más eficientes, sino de impulsar un modelo de desarrollo que integre crecimiento económico, respeto por el ambiente y bienestar social.

Este tema cobra un sentido especial en estos días, en el marco del Día Mundial de la Construcción, una fecha que reconoce a quienes hacen posible el desarrollo de nuestra industria. Una jornada que nos invita a proyectar el futuro: cómo construir ciudades más sostenibles y viviendas más eficientes.

El futuro de la construcción se define por nuestra capacidad de innovar La transición hacia una industria baja en carbono requiere repensar materiales, procesos y fuentes de energía. Desde Holcim Argentina, impulsamos esta transformación con soluciones que combinan eficiencia, sostenibilidad e impacto positivo en las comunidades. En los últimos años, comenzamos a dar pasos concretos: desde la incorporación de energías renovables en todas nuestras plantas de cemento, hasta el desarrollo de materiales de bajo carbono que reducen significativamente la huella de carbono de las obras. Trabajamos en esa dirección con soluciones como ECOPlanet, nuestro cemento sustentable y ECOPact, el hormigón reducido en carbono. Ambos muestran que la innovación sustentable ya no es una promesa, sino una realidad que empieza a transformar proyectos en todo el país. Son productos que, en su proceso de producción, tienen al menos un 30% a 50% de reducción de CO2, en relación a uno tradicional.

edificios La transición hacia una industria baja en carbono requiere repensar materiales, procesos y fuentes de energía. Archivo MDZ. A su vez, también estamos avanzando hacia la construcción sostenible con el desarrollo de muros mediante impresión 3D. Se trata del primer desarrollo de morteros para impresión 3D en Argentina, una tecnología que logra optimizar el uso de materiales y reducir los desperdicios de obra, manteniendo la calidad de las construcciones.

En alianza con la empresa cordobesa Teknix, que diseñó la impresora 3D, desde nuestro Centro de Desarrollo e Innovación (CDI) creamos una línea de morteros Tector Print, especializados para impresión 3D. Esto permitió imprimir elementos a escala real, diferentes geometrías y piezas customizadas. La técnica optimiza el uso de materiales, minimiza residuos y permite diseñar estructuras más eficientes. Cada muro impreso, cada nueva mezcla desarrollada, es una muestra concreta de cómo la innovación puede ser aliada del ambiente y del desarrollo local.