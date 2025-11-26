Con la creciente importación vía courier, FedEx expande sus operaciones con una nueva estación logística

En medio del boom de la importación vía courier, Federal Express Corporation ( FedEx ) anunció la apertura de su nuevo centro de distribución en Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires, por un inversión millonaria para reemplazar la estación anterior con más de tres décadas de funcionamiento.

“Esta nueva estación representa mucho más que una inversión en infraestructura: es una apuesta concreta al futuro de nuestras operaciones en Argentina. Con más capacidad, tecnología de última generación y nuevas características de sostenibilidad, estamos dando un paso clave para responder a las necesidades de nuestros clientes y acompañar el crecimiento del comercio internacional. Es también una forma de honrar los 34 años de historia que tiene FedEx en el país, mirando hacia adelante con innovación, resiliencia y compromiso”, comentó Silvina Prette, gerente senior de Operaciones de FedEx Argentina.

La apertura económica sumado a la desregulación del comercio exterior llevó a un aumento de las importaciones vía courier . Las compras puerta a puerta de productos importado registraron un salto interanual de más de 200% durante octubre, según el Indec. El reporte oficial detalló que “el uso que más ascendió fue Resto, con 236,6% y US$ 69 millones, esencialmente por la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers)”.

Desde FedEx registraron en octubre un aumento interanual del 60% en kg y de un 30% en volumen. Actualmente el 60% de las operaciones de la empresa son importaciones, de las cuales el 70% son para la región del AMBA. Mientras que el 40% del volumen son exportaciones.

El nuevo entro de distribución logística cuenta con 4520 m², más del doble de superficie operativa que la antigua estación. El nuevo espacio permitirá ampliar rutas de distribución. Entre las principales mejoras se destaca la incorporación de una nueva cinta transportadora que permite procesar hasta 2650 paquetes por hora. También se sumaron andenes adicionales, una sección exclusiva para exportaciones y un equipo de medición volumétrica de paquetes. Todo esto permite la carga simultánea en la flota de vehículos, reduce los plazos de procesamiento y aumenta el tiempo de cara al cliente para cumplir con los servicios de entrega y retiros.

El boom de las importaciones vía courier

El salto en las importaciones vía courier responde a un combo de medidas y cambios en los hábitos de consumo. A fines del año pasado, el Gobierno amplió de manera significativa el margen para este tipo de operaciones: mediante la resolución 5608/2024 elevó el tope por envío de US$ 1.000 a US$ 3.000 FOB. En paralelo, el decreto 1065/2024 habilitó una franquicia de US$ 400 para hasta cinco envíos anuales, exenta del pago de derechos de importación, solo se abona el IVA, lo que abarató aún más las compras al exterior.

El mayor acceso a productos de plataformas globales también traccionó la demanda. Amazon, Tiendamia y Mercado Libre (que sumó compras internacionales para sostener su competitividad) ampliaron la oferta disponible. A eso se sumó el fuerte empuje de los marketplaces asiáticos, como Shein y Temu, que consolidaron la modalidad de compras vía courier.

A su vez, la desregulación jugó un rol clave. En los últimos meses se eliminaron intervenciones de terceros organismos y requisitos para importar, lo que abrió la puerta a que pymes y emprendedores utilicen esta vía para abastecerse. Entre las flexibilizaciones se destacan la eliminación de la certificación eléctrica y la no exigencia de pasar por entidades como el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para ciertos productos.

FedEx celebra el primer aniversario de su vuelo del Cono Sur

Por otra parte, este mes FedEx celebra el primer aniversario de su vuelo del Cono Sur, una ruta de carga aérea que conecta a la ciudad de Miami con Buenos Aires en Argentina, Santiago de Chile, y Quito en Ecuador, diseñada para fortalecer la conectividad de exportadores e importadores con Estados Unidos.

“En un escenario en el que las importaciones vía courier están mostrando un importante incremento en Argentina, el vuelo de FedEx del Cono Sur es una respuesta concreta a las necesidades de nuestros clientes”, afirmó Prette.

El vuelo permitió, además, atender picos estacionales de comercio internacional de manera eficiente, como el transporte de flores desde Ecuador a los Estados Unidos, con 239 toneladas exportadas por FedEx en San Valentín y 226 toneladas en el Día de la Madre, y movilizar 144 toneladas de semillas desde Chile con destino a Estados Unidos y Canadá. Argentina, Chile y Ecuador se encuentran entre los 10 mercados más importantes para el aeropuerto internacional de Miami en cuanto a volumen total anual, y Miami se considera la puerta de acceso más grande y mejor servida desde América Latina y el Caribe hacia los Estados Unidos.