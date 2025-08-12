Compras en Chile: una billetera virtual lanzó una novedosa solución para los pagos

Anticipándose a una nueva temporada de turismo de compras, los argentinos podrán ver saldos y gastos expresados en pesos chilenos, sin necesidad de hacer cambio de divisas en efectivo.

Anticipándose a la reactivación del turismo de compras en Chile que podría darse con el cambio de temporada, una billetera virtual presentó una novedosa solución de pago para el vecino país. Con esta nueva funcionalidad se podrá visualizar el saldo y los consumos directamente en pesos chilenos, sin necesidad de convertir previamente divisas ni operar con efectivo.

La herramienta fue lanzada por Prex y se llama Bolsillo CLP. A partir de ella, los usuarios argentinos podrán tener mayor claridad y simplicidad al visibilizar el equivalente de su saldo en pesos argentinos o dólares directamente en pesos chilenos, con la cotización del día y sin necesidad de operaciones de cambio.

La novedad responde a una oportunidad concreta: Chile es el principal destino turístico para los argentinos en 2025, con más de 290.000 visitantes solo en mayo (según datos del Indec). En este contexto, la compañía busca potenciar su presencia y facilitar el uso de sus servicios mediante una solución clara y conveniente.

“El Bolsillo CLP permite a nuestros usuarios contar con una experiencia de pago más simple, local y transparente cuando viajan a Chile. Apuntamos a resolver una necesidad real, ofreciendo mayor claridad sobre los saldos y consumos, y eliminando fricciones comunes como el uso de efectivo o la incertidumbre en el tipo de cambio”, señaló Daniel Conte, Country Manager de Prex Argentina.

Cómo funciona el nuevo sistema de pago para Chile A través de la app, los usuarios pueden activar el Bolsillo CLP y comenzar a visualizar el equivalente de su saldo en pesos argentinos o dólares directamente en pesos chilenos, con la cotización del día, sin pasos intermedios ni operaciones de cambio. Los consumos realizados en comercios chilenos se registran en moneda local, brindando mayor transparencia y control al usuario.