Cómo la Inteligencia Artificial transforma los ERP: prevención para las empresas antes que reacción

Decisiones autónomas: mandás un audio de WhatsApp con un pedido de venta para entregar un determinado día y el sistema lo genera automáticamente. O bien, entra un pedido en la web, el sistema revisa el stock, avisa a logística para preparar el envío y el cliente recibe un WhatsApp confirmando que ya está en camino.

Información al alcance de la mano: en la puerta de un cliente preguntás: "¿Cómo está parado financieramente López S.A.?" y obtenés su situación crediticia al instante.

Reportes “que se entienden”: en lugar de tablas llenas de números, el sistema te explica: "Las ventas bajaron 15% este mes, principalmente, por la caída en perfumería, pero crecimos 30% en higiene personal".

Proyecciones que no necesitás interpretar: "Basándome en tu histórico y las tendencias actuales, te vas a quedar sin stock de ese producto en 12 días. ¿Quiere que genere la orden de reposición?".

Análisis, no sólo datos: "Tus 5 clientes principales generaron el 60% de tu facturación y 3 de ellos vienen creciendo arriba del 20% trimestre a trimestre. Te sugiero reforzar la relación con la empresa Y, porque además de ser la que más creció, tiene margen para ampliar la compra en otras líneas de producto."