"Una marca de marcas", un homenaje literario a una empresa familiar en la salud argentina

Una empresa familiar es mucho más que una entidad comercial: son el latido de las comunidades, el fruto del esfuerzo colectivo y un legado que trasciende generaciones . Este libro , que relata la rica historia de mi familia y su empresa , no solo cuenta los hitos de una organización destacada, sino que también enmarca valores universales como el trabajo, la resiliencia y la capacidad de adaptarse a los desafíos.

Así comienza el prólogo de “Una marca de marcas . Familia Piqueras”, un libro que celebra la trayectoria de la empresa , iniciada por la Familia Piqueras hace más de 80 años, y su incansable apuesta por la tecnología médica en Argentina. Esta obra surge de una doble necesidad: por un lado, plasmar un legado que comenzó cuando la tecnología médica en Argentina era todavía incipiente; por el otro, ofrecer un relato de la evolución del sector en el país. Es mucho más que una biografía empresarial , es una mezcla de memoria familiar , visión estratégica y aprendizaje colectivo.

Quise que fuese honesto, que refleje los aciertos y también los momentos difíciles, porque creo que ahí está el verdadero valor para quien lo lea. Celebra lo que se construyó, pero también plantea qué significa seguir construyendo hoy, en un mundo que cambia a una velocidad inédita.

El libro se distingue por su enfoque polifónico, reflejando la riqueza de experiencias que conforman la cultura de la empresa . Está escrito desde las voces de mis abuelos y la mía, pero intentando que ellos estén en el centro y cuyo propósito ha sido que las páginas reflejaran un mosaico de vivencias que, juntas, logren mostrar la cultura de la empresa . Participan en el relato miembros de mi familia , colegas de CSH de distintas épocas, médicos de renombre y socios comerciales clave que facilitaron la introducción de tecnología al país.

Atender las necesidades del sistema de salud como norte

La esencia de Centro de Servicios Hospitalarios (CSH), reflejada en el libro, ha sido estar en el centro del sistema de salud del país, siempre con la premisa de entender la necesidad que atraviesa y resolverlo de forma integral. Sus valores fundamentales giran en torno a la confianza, la excelencia técnica y la vocación de servicio. Quienes la lideran creen firmemente en la construcción de relaciones a largo plazo, acompañando al cliente durante todo el ciclo de vida de la tecnología, una filosofía que ha convertido a la compañía en una marca que representa a otras marcas líderes, agregando valor propio en la forma de integrarlas.

Para CSH, la relación entre valores y rentabilidad es de retroalimentación, no de dilema, entendiendo que la mejor manera de garantizar un negocio sostenible es construyendo relaciones de confianza y diferenciándonos por un servicio que otros no están dispuestos a dar.

A lo largo de sus más de 80 años, CSH ha evolucionado significativamente, pasando de ser un distribuidor a un integrador y socio estratégico para sus clientes. A pesar de este crecimiento, CSH supo mantener la agilidad de una Pyme, compitiendo de igual a igual con multinacionales. Hoy ofrece desde la provisión de equipos hasta la capacitación, instalación, integración con sistemas existentes y soporte técnico continuo.

Hacerse cargo con 22 años

Mi llegada al rol de CEO fue abrupta, producto de la pérdida de mi padre. No hubo un plan de sucesión formal, pero sí había una cultura muy fuerte y un equipo que conocía el negocio. Me tocó aprender escuchando y apoyándome en las personas que habían recorrido más camino que yo. Hoy, mi compromiso con la empresa no es un mero mandato, sino una elección impulsada por una profunda convicción. Creo profundamente en la misión de la empresa: mejorar la salud de las personas a través de la tecnología y el servicio.

De esta forma, “Una marca de marcas, Familia Piqueras” es una invitación a explorar el viaje de una familia y una empresa que ha desafiado las incertidumbres para innovar y construir un legado duradero en el sector de la salud argentino.

* Tomás P. Piqueras, CEO de CSH.