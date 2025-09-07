Tras la victoria peronista, el dólar cripto supera los $1.440 y da una señal para el lunes

Con una derrota electoral sin atenuantes, el dólar cripto se dispara y los mercados esperan una disparada este lunes. El Gobierno se anticipó y habilitó la intervención del Tesoro.

La derrota de Gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires provocó una escalada del dólar cripto, la versión que se puede negociar las 24 horas del día y los siete días de la semana. En las últimas horas escaló hasta cerca de $25 y llegó a los $1.440.

Desde que comenzaron los problemas con la renovación de las letras del Tesoro y tras el escándalo de los audios que denunciaban coimas en la Agencia de Discapacidad, los mercados comenzaron a leer que a las dificultades económicas se sumaban problemas financieros y políticos, lo que impulsó la suba del valor del dólar, lo que provocó que esta semana el ministerio de Economía anuncie la intervención oficial del Gobierno en el mercado de cambios.

En la jornada del viernes, el dólar oficial cerró a $1.386, con subas constantes en las últimas dos semanas de cerca de $80, lo que implica más de un 7% de aumento. En los últimos dos meses y medio trepó más de $300, es decir, más de un 20%.

criptomonedas dólar.jpg

El dólar cripto es un indicador que anticipa normalmente los valores que se manejarán en el día posterior, aunque la diferencia es que las transacciones son libres como lo es hoy el blue y no intervenidas por el gobierno como en el caso del dólar oficial.