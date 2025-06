Cómo funciona la startup que hizo que los clubes tengan más socios

El proyecto nació en 2023 a partir de que Danilo Luján y Diego Tonetti identificaron una necesidad y la posibilidad de una solución. Sucedió que uno de ellos intentó asociarse a una ONG de Bahía Blanca pero no pudo hacerlo porque no había forma de pagar la cuota social por su ubicación geográfica y métodos de recaudación obsoletos. Y a poco de andar descubrieron que la misma problemática afectaba a países de Latinoamérica y España, por lo que confirmaron que el problema era generalizado.

El sistema está integrado a las pasarelas de pago y tarjetas de crédito y débito por lo que ofrecen toda una suite de posibilidades y un entorno donde gestiona absolutamente todo sin salir de la plataforma

"Era increíble que en 2023 hubiera entidades que sólo recaudaran en efectivo y de manera presencial, pero la realidad es que sólo entidades grandes, como los clube de primera, tenían sistemas y dinero para gestionar los cobros de manera remota, pero las entidades pequeñas no, porque normalmente las personas que están a cargo de las tesorerías o de llevar los papeles de los clubes o entidades son colaboradores que tienen otros trabajos y en su tiempo libre no pueden organizar un sistema para mejorar la gestión", dijo.

Los socios de CuotaQ2.jpeg

"Lo que hicimos fue crear una plataforma para que cualquier entidad u organización pueda tener las mismos posibilidades que una ONG como Greenpeace, por ejemplo, no necesite los servicios de un cobrador que no puede las capacidades muchas veces de abarcar todo el territorio y no necesite contar con un área financiera con contadores especializados", señaló.

Los emprendedores de Cuota Q detectaron, entre otros problemas, que el 99% de los clubes y entidades sin fines de lucro no logran fondos suficiente no porque no tengan colaboradores dispuestos a abonar, sino porque tienen dificultades para cobrar, sea porque no cuentan con infraestructura y recursos humanos para realizarlo, y/o porque no cuentan con la logística y la flexibilidad.

"En promedio, cada cliente que comenzó con nosotros, pasados 90 días, aumentó entre un 30% y 40% la recaudación y bajó un 40% la morosidad", contó Luján.

Desde la plataforma aseguran que con esta herramienta, las organizaciones no sólo pueden solucionar los problemas de cobrabilidad y mejorar la gestión de los recursos, sino ampliar la masa de colaboradores.

Los socios de Cuota Q, hacen hincapié en que, en general, los socios de este tipo de instituciones aportan su colaboración por una cuestión de identificación con la causa, por lo que facilitarles el acceso a la colaboración es central. Pero, además, hay mucha gente, como nos pasó a nosotros cuando quisimos colaborar al club de Bahía Blanca, que desea aportar aunque esté lejos o aunque no pueda acercarse a la institución de manera presencial y la posibilidad de contar con una herramienta digital y remota es clave para sumar esos aportes, que pueden incluso ser menores en monto, como la cuota adherente que tienen clubes importantes de fútbol.

La empresa está operativa desde mayo de 2024, tiene alrededor de 100 clientes, transaccionan más de 30.000 pagos por más de US$ 400.000. "Podemos decir que desde que iniciamos ninguna organización se dio de baja, por lo que tenemos un 100% de efectividad hasta ahora", se enorgulleció Luján.