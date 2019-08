Se espera que la devaluación que hubo tras las elecciones tenga impacto en los precios y así lo aseguran los analistas y también comerciantes. Pero piden “prudencia” para evitar consecuencias mayores.

Los productos más sensibles son los de la canasta básica, por el impacto que tiene en la población. En ese sentido, los supermercados mayoristas son una opción cada vez más usada por los consumidores de Mendoza. Rubén David gestiona uno de esos comercios y explicó que se esperan días de incertidumbre, pero que no hay que generar temor. “Cunado hay estas devaluaciones tan fuertes todos tratan de resguardarse en la mercadería y empiezan estas distorsiones que ocurren ahora. Algunas son reales y otras de vivezas. Me llegaron todos los pedidos, algunos han suspendido momentáneamente las ventas hasta saber el precio. No se ha dado remarcación de precios, pero va a haber. Con una devaluación del 25% va a haber suba, esto siempre ha pasado. Hay que tomarlo con precaución”, explicó el comerciante a MDZ Radio.

El abastecimiento de los comercios fue normal hasta ahora. Sí hay productos que tienen un freno por la falta de precios de referencia. Es lo que ocurre con aquellos que están atados al dólar. “Hay proveedores que tienen todos sus productos atados al dólar y por eso no tienen precios de referencia. Pero esperamos que esto se calme. No hemos tenido ninguna restricción con nuestros clientes. Sí aparecieron los vivos de siempre que no son clientes y ahora quieren comprar medio supermercados. Eso no lo permitimos. Pero con nuestros clientes no tenemos problemas”, dijo David.

Como empresario, dijo que es necesario que las fuerzas políticas lleven tranquilidad a la población. “ Es necesario que la gente de las dos fuerzas políticas se reúnan. Es grave, hay empresas que se pueden fundir. Al presidente le diría que llame a todas las fuerzas políticas y que no seamos mezquinos. Los mercados se van a acomodar solos y siempre ganan plata, pero la gente no puede”, opinó.